Emerge un nuovo nome nella lista di mercato del Milan: la società rossonera è pronta al colpo in mediana.

Uno dei reparti che il Milan vuole rinforzare maggiormente per la prossima stagione è il centrocampo. Nel corso di questa annata, si è parlato molto delle poche alternative per la mediana, sopratutto per quanto riguarda il vice ideale di Fofana. A causa di un mancato sostituto all’altezza, il francese non ha potuto rifiatare, giocando praticamente tutte le partite. Ora, il Milan si è messo alla ricerca della giusta soluzione. In agenda sarebbe stato segnato anche il nome di un giovane centrocampista svizzero.

Il Milan punta gli occhi sul talento del calcio belga

Ci sarebbe un nuovo nome sul taccuino del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato raccolte da Matteo Moretto, la società rossonera si sarebbe fiondata sul giovane talento del Club Bruges: Ardon Jashari. Gli uomo mi di mercato del club lombardo starebbero seguendo il centrocampista classe 2002 con costanza e da molto vicino.

Ardon Jashari è un mediano puro, bravo sia ad impostare che ad interdire il gioco avversario. Insomma, il giovane calciatore è un centrocampista completo, essendo anche tatticamente versatile. In questa stagione, Jashari ha collezionato sin qui 4 gol e 6 assist in 49 presenze.

Il promettente regista, già nel giro della nazionale svizzera, è valutato dal Club Bruges intorno ai 25 milioni di euro. Sul calciatore avrebbe raccolto informazioni anche la Juventus. Inoltre, il Milan starebbe continuando a seguire un altro giocatore del Club Bruges: Maxim De Cuyper. Il terzino classe 2000 è l’indiziato numero uno come successore di Theo Hernandez. Qualora il francese dovesse salutare, il Milan si catapulterebbe con forza su De Cuyper.