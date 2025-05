Milan: stangata Gimenez, quante partite salta

Non è sicuramente un periodo facile per i rossoneri. Conceicao per l’ultima partita di stagione deve fare a meno del suo attaccante. I dettagli

Primi 25 minuti da incubo in casa Milan. Lo svantaggio alla prima vera occasione della Roma e poi il rosso diretto a Gimenez. Una espulsione che sembra confermare un certo nervosismo fra i rossoneri dopo la sconfitta in Coppa Italia. Un momento non facile con l’ex Feyenoord che ha concluso la sua stagione in anticipo visto che sicuramente salterà l’ultima giornata di campionato. Ma il messicano rischia una vera e propria stangata che non gli consentirà di essere in campo per diverso tempo.

Il Milan, che è ancora in piena lotta per un posto in Europa League, chiuderà la propria stagione in casa contro il Monza. Una partita che potrebbe valere l’accesso alle competizioni internazionale anche se senza Gimenez non è assolutamente un compito semplice. Il messicano fino ad oggi è stata sempre un’arma in più e il rosso non rappresenta una buona notizia.

Roma-Milan: rosso a Gimenez, quante partite salta

Il rosso a Gimenez è arrivato come una sorta di fulmine a ciel sereno. Il messicano è caduto nella trappola di Mancini battibeccando con lui per diverso tempo e poi con una gomitata al difensore giallorosso. Piccinini non si era accorto di nulla tanto da non intervenire. Poi il VAR lo ha richiamato e alla fine ha optato per l’espulsione. Una decisione che ha portato proteste anche da parte di Conceicao, ma il fischietto non è ritornato sui propri passi confermando il rosso.

Ora si attende la decisione del Giudice Sportivo, ma c’è un precedente che non lascia ben sperare. Per un gesto simile Yildiz è stato squalificato per due giornate e difficilmente ci sarà un trattamento diverso per Gimenez. Non dovrebbero esserci sanzioni più dure considerato anche l’entità del colpo. Per questo motivo ci attendiamo un doppio turno di stop per il messicano.

Una squalifica che porterà Gimenez a saltare l’ultima giornata di questo campionato e la prima del prossimo. Non sicuramente una buona notizia per il Milan considerata l’importanza del giocatore per questa squadra e la volontà da parte dei rossoneri di puntare forte su di lui.

