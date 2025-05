Milan sull’epurato del Barcellona: scambio due per uno

Il triplice scambio può permettere al Milan di mettere le mani su un giocatore in uscita dal Barcellona e molto richiesto: operazione che fa saltare il banco

Se da un lato l’attenzione è naturalmente concentrata sul campo e su una finale di Coppa Italia da non fallire, per il Milan, dall’altro il club rossonero è anche volto alle mosse da mettere a segno per la prossima stagione. Le problematiche di questa annata hanno mostrato degli errori piuttosto evidenti, possibilmente da non ripetere, se si vuole tornare a puntare a grandissimi traguardi.

Dunque, il Milan potrebbe cambiare, come noto, diverse cose nella nuova stagione in arrivo, anche se la situazione è ancora in divenire. Da capire cosa accadrà sul doppio fronte direttore sportivo-allenatore, con scelte definitive ancora da compiere in tal senso e che potranno ovviamente indirizzare quello che potrà essere il mercato in entrata e in uscita, sulla base di strategie concordate da chi arriverà a prendere dette posizioni apicali di un certo rilievo.

A prescindere da questo, è chiaro che ci saranno degli addii e che dovranno esserci, per chi andrà via, dei rimpiazzi all’altezza della situazione. Un quadro generale che il Milan potrebbe anche provare a sfruttare a proprio favore, mettendo su intrecci particolari. La situazione di un giocatore del Barcellona potrebbe essere ideale per un super scambio con i blaugrana, che si preparano a propria volta a dire addio a diversi calciatori.

Asse Milan-Barcellona, Tomori e non solo per Araujo

A Barcellona, nonostante il rinnovo invernale, la posizione di Araujo è in bilico. Il difensore ha avuto un rendimento deludente di recente e anche in spogliatoio e con l’allenatore Flick il clima è delicatissimo. Al punto che molti in Spagna ipotizzano un addio: secondo ‘Don Balon’, si sarebbe ormai ai ferri corti.

L’uruguagio potrebbe dunque essere ceduto e il Milan potrebbe proporre ai catalani una maxi operazione. Per portare il sudamericano a Milano, mettendo sul piatto i cartellini di Tomori e Thiaw, per i quali si sta cercando una sistemazione. Il profilo dei due difensori potrebbe essere gradito al Barca e realizzare una operazione in grado di spiazzare anche Inter e Juventus, che ad Araujo stanno pensando seriamente.

Nasce un nuovo Milan: squadra di ferro da consegnare ad Allegri

Il profilo del difensore uruguaiano darebbe rinnovata solidità e forza al reparto arretrato, nell’ottica di costruire una squadra dal maggiore impatto fisico e con una compattezza diversa. Insomma, sarebbe il difensore perfetto per Allegri.

Le voci sul ritorno del livornese in panchina sono un po’ sfumate di recente, ma non sono sparite del tutto. C’è ancora chi ritiene che l’allenatore della rinascita possa essere lui e in questo senso andare a caccia di giocatori esperti e dall’esuberanza fisica rilevante sarebbe un indizio da non sottovalutare. Del resto, il grande ex crede che con pochi ritocchi mirati possa già essere un Milan da scudetto.