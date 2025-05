Milan, svolta immediata per Leao: ha deciso Allegri

Il futuro di Rafa Leao è già stato deciso, sono bastate poche ore: ecco che cosa pensa Allegri

Inizia a prendere forma, per lo meno per quanto riguarda le figure chiave fuori dal campo, quello che sarà il Milan del futuro. Dopo l’insediamento di Tare come direttore sportivo, accelerazione improvvisa per l’allenatore, per risolvere la problematica principale. In poche ore, il Diavolo ha trovato l’accordo per il ritorno di Massimiliano Allegri, una suggestione che aveva ripreso improvvisamente forza e che si è concretizzata anche grazie a un particolare ‘assist’ da parte del Napoli.

Sembrava infatti che il tecnico livornese fosse il primo candidato per la panchina azzurra, in caso di addio di Conte. Ma i partenopei hanno fatto di tutto per trattenere il tecnico del quarto scudetto, De Laurentiis è riuscito a blindare l’ex Ct e a convincerlo a rimanere. Così, Allegri si è di fatto ‘liberato’ e il Milan ha avuto buon gioco nel trovare in poco tempo l’intesa con lui.

Contratto triennale (due anni con opzione per il terzo), un contratto piuttosto ricco, da cinque milioni di euro a stagione più bonus. Queste le cifre del ritorno del livornese a Milanello più di dieci anni dopo il suo addio. Una svolta significativa, il Milan si affida a una figura esperta anche dell’ambiente, per pianificare la propria risalita, dopo una annata tremenda. E questo ha naturalmente delle conseguenze immediate sulle strategie del club. Spunta già infatti la decisione su una figura chiave come Rafael Leao.

Milan, Leao resta: Allegri è stato chiaro, cambia tutto

Le voci di mercato per quanto riguarda il portoghese vengono stoppate all’istante. Leao non si muove, Allegri ha le idee chiare su questo.

La rivelazione arriva da Carlos Passerini, giornalista del ‘Corriere della Sera’, che ha spiegato, sul suo canale Youtube: “Il Milan avrebbe lasciato andare Leao di fronte a una offerta importante, ma Allegri ha ribadito la centralità del portoghese nella squadra. E così il club ha prontamente rassicurato il giocatore. Non era sicuro che sarebbe stato così, Allegri ha lanciato subito un segnale di un certo tipo. Vuole portare Leao al grande salto“.

Milan, un solo big da sacrificare per Allegri: per Reijnders ormai è finita

Dunque, Allegri chiede un Milan competitivo in tutte le sue componenti e per questo si cercherà di limitare al massimo le uscite di alto livello. Ma per Reijnders non c’è niente da fare.

Il forcing del Manchester City per l’olandese va a segno, le ultime notizie non lasciano dubbi. Intorno ai 70 milioni di euro, l’affare si chiuderà. Un sacrificio necessario, di fronte a tali cifre. Ma ora la missione è cercare di trattenere tutti gli altri. Non solo Leao, ma anche Maignan, Theo Hernandez, Pulisic, ecco perché i rinnovi ora sul tavolo di Tare saranno cruciali.