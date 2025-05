Milan: svolta in difesa, arriva a zero

Il direttore sportivo si è ufficialmente insediato in casa rossonera ed ora si lavora con attenzione su come rinforzare la rosa. Possibile un arrivo a zero

Il Milan ha già voltato pagina. Archiviata una stagione da incubo, si può dire che in casa rossonera si apre ufficialmente oggi una nuova era con l’obiettivo di portarla ad essere ancora più vincente della precedente. La contestazione dura di sabato ha confermato una certa distanza con i tifosi e c’è bisogno di ricucire questo strappo il prima possibile. Per farlo c’è bisogno di alzare il livello della rosa e un acquisto potrebbe arrivare direttamente dal Manchester United.

I Red Devils in un comunicato hanno ufficialmente salutato il giocatore ed ora il Milan ragiona sulla possibilità di andarlo ad acquistare a parametro zero durante il prossimo calciomercato estivo. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire come si comporteranno i rossoneri in questo senso.

Calciomercato Milan: possibile colpo a zero, i dettagli

Il Milan molto probabilmente si muoverà su due fronti nel prossimo calciomercato. La priorità è sempre data ai giovani e ai calciatori di prospettiva per portare il ciclo ad avere un futuro. Ma naturalmente in rosa non potranno mancare giocatori di esperienza e in grado di poter alzare ancora di più la qualità della rosa nell’immediato e presto ci potrebbero essere delle importanti novità.

Il Manchester United ha confermato che Lindelof non rinnoverà il contratto e per lui si potrebbero aprire le porte di un trasferimento al Milan durante il prossimo calciomercato. I rossoneri in difesa hanno bisogno di puntare su calciatori di livello e lo svedese rappresenta un profilo davvero molto interessante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi vedremo se si entrerà nel vivo oppure si andrà su altri obiettivi.

Lindelof è comunque un nome che stuzzica molto il Milan per la sua esperienza. Al momento è una ipotesi di calciomercato e per questo motivo vedremo se si trasformerà in qualcosa di reale o si deciderà di puntare su nomi differenti.

Mercato Milan: Lindelof nome nuovo per la difesa?

Lindelof rappresenta un profilo interessante per il Milan in vista del prossimo calciomercato visto il contratto in scadenza con il Manchester United e la decisione di non rinnovare.

Una idea low cost per andare a rinforzare il reparto difensivo in estate. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del Milan nella corsa a Lindelof durante la sessione di calciomercato.