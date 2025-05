Milan, svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore!

Il Milan si appresta ad affondare il colpo per il nuovo allenatore: Giorgio Furlani ha scelto l’ex Serie A.

La partita contro il Monza metterà la parola fine alla stagione fallimentare del Milan, che si chiuderà con l’esclusione dei rossoneri dalla zona Europa. Una volta steso un velo pietoso sulla tremenda annata, la società lombarda schiaccerà il piede sull’acceleratore per programmare al meglio la nuova stagione. L’obiettivo sarà quello di riportare il club nuovamente ai vertici della Serie A, con l’obbligo di centrare il treno Champions League. L’anno zero ripartirà con Igli Tare, volto scelto dalla compagine lombarda come nuovo direttore sportivo. La stesura del contratto dovrebbe avvenire a breve, con una firma triennale da parte del dirigente albanese. Dopo aver concretizzato l’arrivo dell’ex Lazio, il Milan avrà come scopo primario quello di chiudere anche la questione allenatore. In questo senso, i rossoneri sembrano orientati su un profilo esperto, che Tare conosce molto bene.

Furlani spinge per l’ex Serie A: ha già lavorato con Tare

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.com’, il Milan dovrebbe prendere una decisione finale sul nuovo allenatore entro la fine di maggio. La cosa certa è che sulla panchina rossonera, dopo gli esperimenti andati male con Fonseca e Conceicao, si siederà un tecnico italiano. Il Diavolo avrebbe scelto questa linea anche per la prossima campagna acquisti, mettendo in primo piano colpi per giocatori di prospettiva con nazionalità italiana. Per questo motivo, il Milan starebbe puntando su un mister che sappia valorizzare a pieno il potenziale della rosa, ma sopratutto i giovani.

L’identikit porta ad un altro ex Lazio: Maurizio Sarri. Il Milan sembra seguire sempre più questa direzione per la panchina. L’esperto tecnico toscano, attualmente in cerca di un nuovo club da guidare, starebbe strappando consensi all’interno della dirigenza rossonera. L’ultima parola in merito alla tematica allenatore, spetterà a Giorgio Furlani. L’amministratore delegato, di fatto, starebbe facendo salire le quote di Sarri come prossimo tecnico rossonero. Il Milan non può permettersi più passi falsi e Sarri sarebbe considerato il profilo ideale, dato che conosce bene il calcio italiano e non ha bisogno di tempo per adattarsi alle dinamiche della Serie A.

Lo stesso Sarri, pronto a ritornare in sella dopo l’addio al club biancoceleste nel Marzo del 2024, starebbe aspettando solamente il Milan. È ovvio che prima del possibile affondo per l’ex Napoli, in casa rossonera avverrà un confronto con Tare, con il quale Sarri ha avuto degli attriti ai tempi proprio della Lazio. A confermarlo è stato proprio il dirigente albanese:

“Sarri sul campo è molto bravo, ma fuori è difficile creare un rapporto con lui e comunicare. Non è una novità, ovunque è stato ha avuto questo carattere difficile da gestire. La scelta di prenderlo 3 anni fa era perché si chiudeva l’era di Inzaghi che era la storia della Lazio. Dovevamo creare un progetto completamente opposto. Fu una scelta mia condivisa con Lotito. Non ho mai avuto problemi con Sarri, me lo confermò anche in una cena che ebbi con lui alla fine. Abbiamo due modi diversi di vedere il calcio, ma le due visioni dovevano combaciare per il bene della società”.

Le alternative a Sarri: la pista Italiano resta viva

L’idea che più starebbe suscitando la fantasia del Milan prende il nome di Vincenzo Italiano, fresco vincitrice della Coppa Italia col Bologna. Trofeo, tra l’altro, alzato in faccia proprio al club rossonero. La società rossoblù, conscia del valore dell’allenatore ex Fiorentina, non ha alcuna voglia di lasciarlo partire. Stando alle ultime notizie, al tecnico sarebbe stato proposto un rinnovo di un anno, con ritocco dell’ingaggio fino ai 2,6 milioni di euro netti a stagione. L’avvocato che tutela gli interessi di Italiano, Francesco Caliandro, avrebbe incontrato Fenucci, Sartori e Di Vaio. Il tutto fa pensare che l’allenatore rimanga al timone dei rossoblù di Saputo anche nella prossima stagione.

Dato che arrivare a Vincenzo Italiano appare un’impresa ardua, il Milan starebbe tenendo in caldo altri scenari. Secondo ‘Sky Sport’, il club rossonero sarebbe anche sulle tracce di Cesc Fabregas del Como e Thiago Motta, esonerato dalla Juventus e quindi al momento senza squadra. Restano in piedi anche l’ipotesi Allegri, sul quale però negli ultimi giorni si parla con insistenza di un suo possibile approdo al Napoli per il dopo Conte.