Milan: svolta Maignan, l’annuncio cambia tutto

Il futuro del portiere francese è ancora tutto da scrivere. E nelle ultime ore c’è una novità molto importante per quanto riguarda il destino dell’estremo difensore

Il Milan lavora per iniziare a programmare il futuro. La stagione da incubo è stata messa assolutamente da parte e le scelte di Tare e Allegri rappresentano il primo passo verso una sorta di ritorno alla normalità: ovvero lottare fino alla fine in ogni competizione. Naturalmente per farlo c’è bisogno di una rosa molto competitiva e le conferme potrebbero rappresentare una sorta di conferma della volontà di alzare il livello della squadra.

Il futuro di diversi giocatori è ancora da scrivere e fra questi c’è quello di Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo in questo momento sembra essere in una fase di stallo. Sono molte le squadre che hanno nel mirino l’estremo difensore, ma nelle ultime ore ci sono delle novità molto importanti sul giocatore.

Calciomercato Milan: futuro Maignan, le ultime

Il futuro di Maignan è ancora tutto da scrivere. Il contratto in scadenza nel 2026 non consente ai rossoneri di poter programmare con attenzione la prossima stagione. La speranza è quella di arrivare ad un rinnovo, ma per il momento le notizie non sono positive e per questo motivo le notizie su una sua partenza sono ormai continue.

Ma, come riferito da molti media italiani, Allegri ha chiesto alla società di fare uno sforzo per convincere Maignan a restare. Una notizia che sembra essere confermata anche dalle indiscrezioni di todofichajes.com. Il sito spagnolo, infatti, scrive di un Manchester United interessato a Chevalier del Lille per sostituire Onana nel prossimo calciomercato. Una notizia che sembra ribadire come il futuro del portiere francese è assolutamente diverso rispetto a qualche giorno fa con una permanenza non è da escludere.

Allegri ha individuato in Maignan uno dei giocatori fondamentali per far ripartire il Milan e a questo punto una sua partenza nel prossimo calciomercato sembra essere molto difficile. Ma naturalmente ci deve essere il rinnovo altrimenti l’addio sarebbe cosa certa.

Mercato Milan: Maignan verso la permanenza

L’interesse del Manchester United per Chevalier sembra rappresentare una sorta di conferma della volontà del Milan di confermare Maignan nonostante le continue voci di calciomercato.

C’è, comunque, bisogno di un rinnovo perché altrimenti il rischio è quello di perderlo a zero. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità importanti per quanto riguarda Maignan.