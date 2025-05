Milan, Tare sarà il ds: con lui il primo acquisto

Il nuovo ds sarà Igli Tare al Milan, stando alla fuga di notizie dell’ultima ora con l’albanese che è in pole per firmare con i rossoneri.

E con lui sarà un calciomercato diverso, così come per la nomina dell’allenatore. Il mancato arrivo di Paratici ha infatti cambiato la destinazione di Max Allegri, allenatore che sembrava ad un passo assieme al dirigente ex bianconero, per il ruolo di allenatore nel 2026 e al posto di Conceicao. Adesso, la situazione al Milan risulta diversa, con Gazzetta.it che ha svelato l’accelerata su Tare, per il ruolo da ds che cerca il Milan.

Con Igli Tare, la nomina dell’allenatore sembra vedere il cerchio stringersi attorno a quegli allenatori con i quali ha condiviso l’esperienza alla Lazio, oppure quelli che avrebbe voluto nel progetto con Lotito in biancoceleste. A differenza di Inzaghi e Pioli, che per motivi diversi non potrà portare in rossonero, occhio alla situazione su Maurizio Sarri che rientra tra i principali candidati al Milan, con l’albanese in dirigenza. Contando pure, per Sarri, uno dei migliori talenti avuti in rosa per la Lazio che, nell’affare low cost possibile, potrebbe vedere il suo ritorno in Serie A.

Calciomercato Milan: con Tare arriva anche il primo colpo

Il primo colpo di calciomercato, con Igli Tare in dirigenza, potrebbe portare ad una vecchia conoscenza in Serie A quando, in casa Lazio, c’era il “dominante” centrocampo che ha fatto le fortune anche della Lazio di Maurizio Sarri, dopo quella che fu di Inzaghi.

Da una parte il “mago” Luis Alberto, che ha scelto l’Al-Duhail, club che lo ha mandato un po’ in ombra rispetto a Sergej Milinkovic-Savic che, invece, sarà comunque protagonista ad alti livelli per il Mondiale per Club con il suo Al-Hilal.

Lasciando la Lazio hanno scelto entrambi di salutare anche la Serie A, ma occhio alla possibile nomina di Igli Tare, ad un passo dal Milan. Lo stesso dirigente albanese, finendo in Serie A e in rossonero, potrebbe piazzare il colpo low-cost che, senza coppe, risulterebbe fondamentale per il Milan, riuscendo a trovare la qualità che rischia di perdere, nel 2026, con alcune cessioni importanti che saranno “obbligate”.

Milan, Tare “risolve” i problemi: colpo low cost se parte Reijnders

Se da una parte il Milan rischia di perdere Reijnders, dall’altra dovrà risolvere le cose il ds che arriverà al Milan. E a “salvare” i rossoneri da questa ingarbugliata situazione, pare essere Igli Tare.

Stando a ciò che riferisce la rosea, ad oggi, l’indiziato numero uno per l’area dirigenziale è proprio Igli Tare, che porterebbe Luis Alberto o Milinkovic-Savic. Per il primo, basterebbero 5-10 milioni, mentre per il “sergente”, si alzerebbe un po’ la posta, dovendo mettere sul tavolo almeno 20 milioni. il ds ex biancoceleste, cambiando le carte in tavola, potrebbe avere il potere decisionale sia per la questione allenatore, che per il calciomercato che dovrà fornirgli.