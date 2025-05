Milan, Tare scatenato: c’è già il primo sì

Con la scelta di Igli Tare come nuovo direttore sportivo il calciomercato del Milan può entrare nel vivo

Il Milan ha scelto Igli Tare come nuovo direttore sportivo rossonero: il dirigente ex Lazio è già al lavoro per consegnare al prossimo allenatore i primi rinforzi di mercato.

La parola d’ordine in casa Milan è ‘rifondazione’. Ecco perché il club rossonero ha deciso di puntare su Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Un dirigente ancora relativamente giovane, ma già con una importante esperienza alle spalle. Alla Lazio, infatti, Tare si è distinto per la capacità di portare in biancoceleste giocatori di qualità e spessore spendendo poco. Da elementi a sorpresa come Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic passando per giocatori di esperienza che a Roma hanno vissuto una seconda giovinezza, due su tutti Miroslav Klose e Ciro Immobile.

Il Milan, vista la mancata partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione, dovrà giocoforza condurre una sessione estiva di calciomercato senza grandi spese, anche se qualche colpo a sorpresa è tutt’altro che da escludere. La rosa andrà rinforzata in ogni reparto e l’attenzione del nuovo direttore sportivo Igli Tare sarà rivolta in particolar modo alla difesa, viste le difficoltà riscontrate in questa stagione sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao in panchina.

Calciomercato Milan, primo sì di Tare in difesa

In tal senso Igli Tare avrebbe già bloccato un potenziale rinforzo per il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione. Una vecchia conoscenza, pronta a sposare il progetto rossonero grazie al lavoro del dirigente albanese.

Il primo innesto in difesa del nuovo Milan targato Igli Tare potrebbe essere Luiz Felipe Ramos Marchi, difensore italo-brasiliano classe ’97, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Itthiad. Vecchia conoscenza di Tare che lo portò alla Lazio nel 2016 prelevandolo dai brasiliani dell’Ituano, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe dire subito sì a una eventuale chiamata del nuovo direttore sportivo del Milan. Luiz Felipe, che in Serie A ha già raccolto oltre cento gettoni di presenza, ha un altro anno di contratto con l’OM e in estate quasi certamente cambierà casacca.