Milan, Theo ai saluti: il sostituto arriva dalla Premier League

Theo Hernandez si avvicina alla cessione: il Milan ha già pronto il sostituto. Igli Tare vuole un suo vecchio pupillo in rossonero.

Il futuro di Theo Hernandez è più incerto che mai. Il Milan avrebbe messo il terzino francese dinanzi ad un bivio che non lascia scampo: cessione in estate o rinnovo a cifre ridotte. I dialoghi tra le parti fanno a rilento ed è per questo che gli uomini di mercato del club rossonero si sarebbero attivati già da un po’ per portare all’ombra della Madonnina un nuovo terzino sinistro. In lista sembra essere finito anche un ex giocatore della Serie A, uno di quelli che piace molto al nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare.

Tare torna sulle tracce del suo pupillo: il Milan pesca in Premier League

Il Milan sarebbe piombato su uno dei pallini di Igli Tare. La società rossonera, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, avrebbe incluso nei propri discorsi di mercato anche il nome di Destiny Udogie, fresco campione dell’Europa League con il Tottenham. Si tratta di un calciatore che l’ex ds della Lazio conosce bene, avendolo seguito con costanza quando il classe 2002 vestiva la maglia dell’Udinese.

Il Milan considererebbe Destiny Udogie la prima soluzione nel caso in cui dovesse arrivare la rottura con Theo Hernandez. Tuttavia, il valore di mercato del terzino scuola Hellas Verona è alto: 45 milioni di euro. Una cifra che gli Spurs potrebbero decidere di aumentare in relazione alla vittoria dell’Europa League. Resta da capire anche se Udogie, nel giro della Nazionale di Spalletti, sia disposto a rinunciare alla Champions per sposare l’eventuale proposta del Milan. Il giocatore è sotto contratto con gli Spurs fino al 2030.

In stagione, Udogie ha collezionato con la maglia del Tottenham 35 presenze e un assist. Il terzino di piede mancino è forte fisicamente (1,88 m) è dotato di un’ottima velocità. Inoltre, il calciatore italo-nigeriano ha dimostrato di avere delle spiccate qualità sia tecniche che tattiche.