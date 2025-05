Milan, Theo non ha più dubbi: futuro deciso

Theo Hernandez ha preso una decisione chiara sul suo futuro: la rivelazione sul terzino rossonero non lascia dubbi.

Continua a tenere banco la questione rinnovo di Theo Hernandez al Milan. Il terzino francese ha un contratto in scadenza del 2026 e la società rossonera non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero. Per questo motivo, la dirigenza starebbe lavorando a due soluzioni: rinnovo o cessione. Tuttavia, le ultime novità sull’ex Real Madrid non lasciano dubbi. Theo Hernandez sembra aver le idee molto chiare sul suo futuro.

Futuro Theo: il francese ha deciso!

Negli ultimi giorni si è fatta strada una notizia in particolare sul futuro di Theo Hernandez. Stando ai rumors, pare che il club rossonero abbia presentato al calciatore una proposta di rinnovo al ribasso. Il Milan avrebbe dato un chiaro ultimatum al francese, mettendolo davanti ad un bivio: rinnovo o cessione. Voci che secondo l’esperto di mercato, Nicolò Schira, sarebbero infondate.

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione sul futuro di Theo Hernandez, facendo chiarezza dopo le indiscrezioni giunte negli ultimi giorni: “Per mesi si è detto che Theo Hernandez non rinnovava, che voleva 8 milioni. Ora si dice che possa rinnovare con un ingaggio al ribasso. Non scherziamo”.

Schira è stato chiaro sul futuro di Theo. La priorità del terzino sarebbe quella di rimare in rossonero: “La priorità del francese è restare al Milan con il rinnovo. Ma sarebbe l’ultimo grande rinnovo della carriera, cosa fa si riduce lo stipendio? Neanche alla Playstation! Vuole restare al Milan? Si è la sua priorità. Poi piace a due grandi della Premier e al Real Madrid. O rinnova o, di fronte a un’offerta di 30 milioni, può partire. E’ una partita aperta che si gioca sulle cifre. Tra i 6-7 per il rinnovo può essere il prezzo giusto”.