Milan, Theo verso l’addio: due nomi in pole per sostituirlo

Theo Hernandez prepara le valigie: il Milan valuta principalmente due nomi per rimpiazzare il terzino francese.

Il Milan si appresta a dare inizio a dei cambiamenti significativi all’interno della rosa, ma anche nello staff dirigenziale. Questa rivoluzione rossonera, di fatto, partirà con il fare chiarezza su due ruoli da cui dipenderanno le sorti future del club: direttore sportivo e allenatore. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno valutando ogni possibile opzione per non lasciare nulla d’intentato, non è neanche esclusa l’opzione di una possibile conferma di Conceicao. Chiarezza dovrà essere fatta anche sul fronte rinnovi. Sono molti i giocatori rossoneri dal futuro incerto, come Theo Hernandez. Il terzino francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Milan sembra aver dato all’ex Real Madrid una sorta di ultimatum.

Theo verso l’addio: il Milan si impone

Stando agli ultimi rumors di calciomercato, il Milan avrebbe imputato i piedi sulla questione rinnovo di Theo Hernandez. Considerata la stagione non all’altezza, la società rossonera avrebbe fatto chiaramente capire all’entourage del terzino francese di non voler superare una determinata soglia per l’estensione contrattuale. In linea di massima, la dirigenza rossonera avrebbe proposto il rinnovo all’ex Real alle cifre attualmente percepite, ovvero, un ingaggio da 4,5 milioni.

Dunque, ora resta da capire se il grande amore per il Milan di Theo Hernandez vada anche oltre ai personali obiettivi economici. D’altro canto, sullo sfondo restano alcune big del calcio europeo, come il Real Madrid. Nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata per il rinnovo, il club rossonero fisserebbe la cessione del classe 1997 intorno ai 30 milioni di euro. La cosa certa è che il Milan non ha alcuna voglia di perderlo a parametro zero. Al contempo, la società si starebbe giustamente tutelando, mettendo nel mirino alcuni profili che potrebbero rimpiazzare il francese. In questa lista, ci sarebbero principalmente due nomi che stuzzicano la fantasia del club.

Due nomi in pole per il dopo Theo

Il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata qualora Theo Hernandez dovesse decidere di salutare. Per questo motivo, il club rossonero starebbe seguendo moltissimi profili per la corsia di sinistra, due di questi sembrano essere balzati in cima alla lista delle preferenze. Il primo nome, seguito da diverso tempo dal direttore tecnico Moncada, sarebbe quello di Maxim De Cuyper. Il versatile terzino belga starebbe strappando consensi a tutta forza all’interno della dirigenza rossonera.

Il calciatore classe 2000 sta disputando una stagione di grande livello al Club Bruges, come dimostrano i numeri: 7 assist e 4 gol in 51 presenze. Maxim De Cuyper è uno dei profili più intriganti del panorama europeo per quanto riguarda la catena di sinistra. Non a caso, sul calciatore ci sarebbero anche tanti altri top club. Conscio della situazione e di una possibile asta, la società belga avrebbe stabilito il prezzo sui 25/30 milioni di euro. Cifra che il Milan pare non abbia paura di spendere qualora Theo dicesse addio.

Il Milan, però, valuta anche opzioni a costo zero. Secondo ‘TBR Football’, la società rossonera sarebbe uno dei club interessati alle prestazioni di Junior Firpo. L’ex Barcellona, in scadenza di contratto al termine di questa stagione, sembra aver deciso di mettere fine alla sua avventura al Leeds United. Il terzino classe 1996 avrebbe comunicato al club di non aver alcuna voglia di rinnovare. Dunque, Firpo rappresenta un’invitante opportunità di mercato, sopratutto dopo quanto fatto al Leeds.

Junior Firpo è uno dei protagonisti della promozione degli inglesi in Premier League. Il Leeds United ha fatto faville in Championship, anche grazie alle prove di elevata caratura del calciatore di origini domenicane. In questa splendida annata, il terzino sinistro ha messo a referto 4 gol e 10 assist in 35 presenze. Numeri che hanno chiamato all’attenzione anche club del calibro di Everton, Crystal Palace, West Ham, Betis, Atlético Madrid e Napoli.