Milan, tifosi contro la società: sui social spopola una richiesta

I tifosi rossoneri sono sempre più non contenti della gestione dell’attuale dirigenza di Via Aldo Rossi e sui social parte la protesta.

“La stagione del Milan la possiamo considerare fallimentare“: sono queste le parole dell’amministratore delegato del club rossonero Giorgio Furlani, a margine della sconfitta della squadra rossonera contro il Bologna nella finale di Coppa Italia, giocatasi mercoledì scorso all’Olimpico. Olimpico che ospiterà i rossoneri anche domani sera, in vista della penultima giornata di campionato contro la Roma. Una partita per provare a rientrare in una delle competizioni europee, considerato che il Milan attualmente è fuori da tutto. Una partita per provare a risollevare il morale dei tanti tifosi rossoneri, che in questa stagione si sono scagliati parecchie volte contro la dirigenza.

Milan, i tifosi chiamano a gran voce Maldini: l’indizio social

In questa stagione, la Curva Sud in particolare ma tutto il popolo rossonero si è fatto sentire durante le partite casalinghe con un coro inedito, che invoca le dimissioni di Cardinale e la vendita della società (Cardinale devi vendere, vattene, vattene…). Tifosi rossoneri che in questi ultimi giorni si sono uniti anche in un altro “coro”, questa volta via social, ad invocare un ritorno in patria di una bandiera rossonera, ovvero Paolo Maldini.

Maldini ha lasciato il Milan nell’estate del 2023, a causa di alcune divergenze con la nuova società rossonera. Tra l’altro, da quando Maldini se n’è andato, il club è rimasto senza un direttore sportivo e questa mancanza si sta facendo sentire.

Sotto uno degli ultimi post condivisi del club rossonero sul profilo IG, i tifosi rossoneri hanno iniziato a condividere numerose Gif che ritraggono proprio Paolo Maldini, quasi a lanciare un messaggio alla società, che senza di lui non si va da nessuna parte. Inoltre, spopola l’#Cardinaleout. Chissà che la dirigenza di Via Aldo Rossi non veda questi segnali lanciati dai tifosi e li provi ad ascoltare per renderli felici.