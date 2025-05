Il Milan saluta Tomori e Thiaw: i soldi verrano reinvestiti per l’acquisto del giovane difensore della Serie A.

Dopo una stagione nefasta, sono diversi i calciatori con il futuro incerto al Milan. Tra questi ci sarebbero in prima linea Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il difensore tedesco sembra essere conteso da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, mentre il centrale inglese avrebbe molteplici estimatori in Premier League. La società lombarda avrebbe fissato il prezzo di entrambi sui 30 milioni di euro. Insomma, il Milan potrebbe potenzialmente incassare un cifra pari a 60 milioni. Una parte dei soldi, il Diavolo vorrebbe puntarli sull’acquisto del giovane talento della Serie A.

Tomori e Thiaw salutano: il Milan punta tutto sul promettente difensore

Il Milan sarebbe propenso a privarsi di Malick Thiaw e Fikayo Tomori per fare spazio a Giovanni Leoni. Secondo ‘Calciomercato.com’, il club rossonero avrebbe messo il difensore del Parma tra i principali candidati per innalzare il potenziale del reparto arretrato. Il centrale classe 2006 sarebbe uno dei primi nomi su cui il neo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, vorrebbe puntare per plasmare la difesa.

Dopo la tanta gavetta nei campionati minori, fatta prima al Padova e poi alla Sampdoria, Giovanni Leoni si è dimostrato all’altezza anche della Serie A. Il promettente difensore ha trovato nel Parma il suo ambiente ideale in cui esaltare le sue capacità difensive. Qualità che ha di conseguenza catturato gli occhi di molti club, tra cui il Milan. In questa stagione, Leoni ha ottenuto 17 presenze e un gol, con 1205 minuti in campo.

Il Diavolo dovrà muoversi velocemente per Giovanni Leoni, il quale è legato ai ducali da un contratto fino al 2029. Il giovane calciatore sarebbe seguito da tempo anche da Napoli, Inter e Juventus. Il Parma spererebbe in una vera e propria asta, con l’obiettivo di ricavare il più possibile dalla cessione del difensore. Nel frattempo, i crociati avrebbero stabilito come base di partenza di 20 milioni per il giovane centrale. Oltre a Leoni, il Milan starebbe tenendo aperto anche la finestra che porta a Diego Coppola dell’Hellas Verona e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Tare pensa anche alla questione rinnovi: l’ultima richiesta di Jovic

Igli Tare dovrà fare chiarezza non solo sulle strategie di mercato da adottare in estate, ma anche sulle diverse vicende legate ai rinnovi. Una di queste riguarda Luka Jovic, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà del club rossonero sarebbe quelle di garantirsi le prestazioni del serbo per un’altra stagione. Tuttavia, il centravanti classe 1997 avrebbe avanzato una richiesta molto chiara alla società.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante ex Fiorentina vorrebbe restare al Milan, ma firmando un rinnovo biennale, ovvero, fino al 2027. Il Milan non sarebbe del tutto convinto di assecondare le pretese del giocatore serbo. Per questo motivo, la dirigenza sembra essersi presa del tempo per riflettere. Intanto, Moncada e la sua squadra mercato si sono già mobilitati per portare in rossonero la degna alternativa a Santiago Gimenez, orientando il proprio sguardo sopratutto in Serie A. Intorno al mondo Milan, infatti, gravidano i nomi di Lorenzo Lucca, Nikola Krstovic e Roberto Piccoli.