Milan, trovato il vice di Gimenez: arriva a San Siro gratis

Il Milan cerca soluzioni al risparmio sul mercato, l’idea di Tare è un bomber low cost: occhio all’affare a parametro zero

C’è tanto da fare per costruire il nuovo Milan, quello che nella prossima stagione dovrà riscattare gli esiti infausti di quella appena conclusa. Sono stati commessi, indubbiamente, molti errori, fin da principio, negli ultimi dodici mesi e i risultati, da questo punto di vista, sono sotto gli occhi di tutti. Verdetto chiaro e inappellabile, quello del campo, con una squadra rossonera che non ha saputo corrispondere alle aspettative e ha fallito praticamente su tutta la linea.

Il Diavolo dovrà vivere una annata fuori dal palcoscenico internazionale, con l’obiettivo di non ripetere quanto abbiamo visto. Con la conclusione della stagione, è iniziato, ufficialmente, il nuovo ciclo, con l’insediamento di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. L’albanese ha subito davanti a sé una serie di problematiche non da poco da risolvere. Rinnovi di contratto da concretizzare o meno, con qualche addio pesante, la scelta del nuovo allenatore e naturalmente degli innesti per rinforzare la squadra.

Si dovrà intervenire in diversi reparti, cercando di contenere le spese il più possibile, fronteggiando le perdite per il mancato accesso alle competizioni europee. Ecco perché torna d’attualità l’idea di un colpo in attacco low cost.

Il Milan bussa di nuovo al Feyenoord: Zepiqueno Redmond per ricostruire la ‘coppia’ con Gimenez

Sarebbe perfetto se, ad esempio, si trovasse un centravanti di riserva, da affiancare a Gimenez, spendendo poco o nulla. In tal senso, c’è sempre la candidatura di Zepiqueno Redmond.

Il giovane olandese, classe 2006, è da tempo nei radar del Milan, come conferma ‘Transferfeed’. In scadenza di contratto con il Feyenoord, non rinnoverà. Il Milan potrebbe puntare su Gimenez per convincerlo a seguirlo nell’avventura in rossonero, il messicano potrebbe essere inoltre la chiave per favorire un suo rapido ambientamento. Ma c’è da confrontarsi con la concorrenza di Tottenham e Aston Villa, tra le altre.

Milan, i nomi per il bomber di scorta: non tramontano Lucca e Krstovic

Sono numerosi i nomi per l’attacco rossonero, che continuano a gravitare nell’aria. Sempre valide, ad esempio, le piste Lucca e Krstovic, ma non solo.

I due hanno confermato una notevole crescita e sembrerebbero pronti per il salto di qualità in una realtà più competitiva. Con la dovuta esperienza del campionato di Serie A, potrebbero essere opzioni preferibili. I contatti restano in corso, un’altra ipotesi può portare a Piccoli del Cagliari, altro nome emergente.