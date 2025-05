Milan, tutto fatto: arriva il doppio rinnovo!

Il Milan blinda due dei suoi giocatori più importanti: il doppio rinnovo è imminente. A breve gli annunci.

Il Milan sta lavorando incessantemente in vista del futuro. La società rossonera ha tutte le intenzioni di mettersi subito alle spalle una stagione fatta più da bassi che di alti, riversandosi sul mercato con prepotenza e un piano ben dettagliato. Prima, però, c’è da sbrogliare due nodi: direttore sportivo e allenatore. Una volta risolte le due questioni, il Milan potrà decidere che strada intraprendere in merito alla prossima campagna acquisti. Il Diavolo partirà da una base solida, puntando su quelle che sono tuttora le sue certezze. Per questo motivo, nelle ultime settimane il club avrebbe portato in stato avanzato due rinnovi in particolare.

Il Milan blinda i due top player della rosa: doppio rinnovo imminente!

Nella prossima stagione, il Milan ripartirà sopratutto da Theo Hernandez e Christian Pulisic. La compagine rossonera, di fatto, sembra essere ormai prossima dall’annunciare il rinnovo dei suoi suoi top player, tenendoli lontani dalle voci di mercato.

La doppia fumata bianca è in arrivo. Dopo una stagione non all’altezza, Theo Hernandez pare aver preso coscienza, decidendo di accettare il rinnovo al ribasso della società lombarda. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il terzino francese dovrebbe posticipare la scadenza del proprio contratto dal 2026 al 2028, dicendo sì ad un ingaggio che sarà di poco inferiore all’attuale ingaggio da 4.5 milioni di euro.

Affare fatto anche per Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, che ha il contratto in scadenza nel 2027, a stretto giro dovrebbe rinnovare fino al 2029. Diversamente da Theo Hernandez, l’ex calciatore del Chelsea sta disputando una buona stagione ed è per questo che vedrà il proprio ingaggio aumentare, passando dagli attuali 3.8 milioni di euro a 5. Le firme dei due pilastri della rosa rossonera sono in programma dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna.