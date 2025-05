Milan, tutto fatto: arriva il doppio rinnovo!

Il Milan sigla un doppio rinnovo, mettendo sottochiave due dei suoi principali giocatori: a stretto giro le firme!

Il Milan questa sera tornerà sotto i riflettori della Serie A per chiudere la 35esima giornata, affrontando il Genoa di Patrick Vieira sul manto erboso dello del Luigi Ferraris. Mentre la squadra di Sergio Conceicao resta contrata sul fattore campo, la dirigenza rossonera prosegue le proprie valutazioni in vista del futuro. Il club si sta muovendo anche sul fronte rinnovi: in questo senso appaiono imminenti le firme di due dei leader del Diavolo.

Tutto fatto: il doppio rinnovo è imminente!

Il Milan si appresta ad annunciare i rinnovi di Christian Pulisic e Mike Maignan. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera sarebbe prossima dall’annunciare le estensioni contrattuali dei due rossoneri. L’attaccante statunitense, tuttora in scadenza di contratto nel 2027 (con opzione al 2028), sarebbe pronto a sottoscrivere con il club lombardo un accordo fino al 2029.

Nel corso delle negoziazioni, è stato concordato un conseguente adeguamento dell’ingaggio. Il calciatore ex Chelsea dovrebbe vedere il proprio ingaggio lievitare fino ad arrivare a quota 5 milioni a stagione. Mentre Mike Maignan, in scadenza a giugno 2026, dovrebbe dire sì alla proposta di rinnovo fino 2028 (con opzione per il 2029). L’estremo difensore francese andrebbe a percepire uno stipendio da 4,5 milioni annui.