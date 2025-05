Mourinho beffa il Milan: nuovo colpo in attacco

Il Milan è già impegnato nella programmazione della squadra per la prossima stagione: Mourinho e un nuovo colpo in attacco

La stagione è arrivata alle sue battute finali e il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi sul più bello, anzi ha aumentato il livello di gioco e di risultato proprio nelle fasi finali. La vittoria contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia è stata prestigiosa e ha dato un’iniezione di convinzione e fiducia al gruppo, ma Sergio Conceicao ha anche portato alcune novità tattiche che stanno pagando.

Le ricadute positive, soprattutto in vista della finale contro il Bologna, ci sono anche per diversi singoli. Santiago Gimenez è tornato a segnare e anche Luka Jovic ha dato una svolta alla sua avventura a Milano. In molti sono contenti anche del contributo di Tammy Abraham, ma la situazione per l’inglese potrebbe cambiare all’improvviso.

Il futuro di Abraham è in bilico: possibile addio al Milan

Negli ultimi mesi, abbiamo sottolineato a più riprese che il Milan sarebbe felice se il bomber ex Chelsea restasse a Londra. In realtà, le cose sono un po’ più complicate, visto che i rossoneri devono tornare a trattare con la Roma e di mezzo c’è anche il futuro di Alexis Saelemaekers che sta facendo molto bene nella Capitale.

Il ragazzo non vuole tornare a Roma, dato che i rapporti con la tifoseria sono piuttosto tesi, ma bisogna fare i conti anche con la concorrenza di altri club. In tal senso, sono arrivate novità importanti anche nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Takvim’, infatti, il Fenerbahce è molto interessato al centravanti.

Sarebbe una precisa richiesta di José Mourinho che l’ha già allenato a Roma e con lui ha vinto la Conference League. Se l’operazione dovesse andare in porta, il Milan potrebbe cercare un altro attaccante.

Mourinho su Abraham: il Milan torna su Krstovic

Nikola Krstovic è seguito da tempo dal Milan e potrebbe occupare il posto in attacco lasciato libero da Abraham. La sua valutazione sul calciomercato è di 20-25 milioni di euro, abbordabile per le casse del club. Se il Lecce dovesse retrocedere in Serie B, l’addio sarebbe ancora più semplice.

Bisogna ricordare anche che i rossoneri hanno tutta l’intenzione di ripartire da Santiago Gimenez nel cuore dell’attacco e alle sue spalle dovrebbe restare anche Luka Jovic, che dovrebbe anche rinnovare di un altro anno il contratto con i meneghini.