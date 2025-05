News Milan, ufficializzato il piano per il futuro: accadrà in estate

Svolta ufficiale riguardo il futuro del Milan. Il club rossonero ha sciolto ogni dubbio in vista della prossima estate.

Si è chiusa con 90 minuti d’anticipo la stagione del Milan, e di certo non come si sperava. Dopo il K.O. contro il Bologna in Coppa Italia, il Diavolo crolla anche contro la Roma e dice definitivamente addio ad un qualsiasi posto in Europa.

La prossima stagione il Milan non disputerà nessuna competizione europea, a chiusura di un’annata a dir poco disastrosa. In mattinata è inoltre arrivata un’importante novità relativa all’estate rossonera. Il Milan ha già chiarito le prossime mosse.

Milan, in estate si vola in Australia: sfide anche con Liverpool e Arsenal

L’attuale nono posto in classifica, oltre ad escludere i rossoneri dalle coppe europee, rischia di costringere il Milan a disputare i sedicesimi di Coppa Italia in piena estate. Come riportato, però, dalla Gazzetta dello Sport, la tournée asiatica non è a rischio. In estate infatti il Milan volerà in Asia dove il 23 luglio sfiderà l’Arsenal a Singapore, mentre il 26 luglio affronterà il Liverpool ad Hong Kong.

L’ultima novità riguarda però la sfida in Australia il 31 luglio contro la squadra locale del Perth Glory, che di fatto chiuderà la tournée asiatica rossonera.

Futuro dunque già delineato per il Milan in un’estate che si prospetta a dir poco rovente. La stagione si sta concludendo nel peggiore dei modi, ma adesso tra i tifosi c’è preoccupazione anche per la prossima.