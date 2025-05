Niente rinnovo e cessione in Liga: la notizia su Theo spiazza

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan sembra ormai giunto al capolinea.

Dopo sei stagioni in rossonero Theo potrebbe salutare definitivamente al termine di questa annata. Le voci su una possibile partenza si sono susseguite per mesi, ma l’atteggiamento del giocatore — in particolare nella finale di Coppa Italia persa contro il Bologna — avrebbe raffreddato ulteriormente i rapporti con l’ambiente.

Assente questa sera all’Olimpico contro la Roma a causa di un colpo rimediato negli ultimi giorni, Theo potrebbe aver già disputato le sue ultime gare importanti con la maglia del Diavolo.

Contratto verso la scadenza, rinnovo lontano

Il laterale è legato al Milan fino al giugno 2026, ma ad oggi non sono arrivati segnali concreti di apertura per il rinnovo. Un silenzio che, sommato all’andamento stagionale del club e del giocatore, lascia presagire una separazione nella finestra estiva. Via Aldo Rossi valuta la cessione per evitare di ritrovarsi a trattare da una posizione di debolezza tra un anno.

Nonostante una stagione complicata, Theo resta un nome forte sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Real Madrid sta seguendo con interesse l’evoluzione della situazione. Il club spagnolo, dove il francese è cresciuto calcisticamente, potrebbe avanzare una proposta, anche se al ribasso, sia per il rendimento recente che per le difficoltà del Milan in questa stagione.