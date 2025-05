Novità Milan: il punto degli infortunati da Milanello, due rossoneri preoccupano

I rossoneri sono tormentati dagli infortuni, rischiano di esserci brutte notizie in vista della finale di Coppa Italia: ecco cosa filtra in casa Milan.

Il Milan mai come ora avrà bisogno di tutto l’organico a disposizione per poter mettere paura al Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu hanno agguantato una storica finale di Coppa Italia ma il loro tecnico ha già perso troppe finali negli scorsi anni e non intende proseguire su quella scia.

L’allenatore ex Fiorentina è esperto su queste partite, forse solo oggi ha raggiunto la maturità sufficiente per poterle affrontare con la calma più totale. Conceicao, dal canto suo, punta ad uno storico doblete.

Ultim’ora Milan: ecco come stanno gli infortunati, chi recupera e chi no

Stando alle ultime indiscrezioni: ci sarebbero in arrivo delle novità da Milanello in merito alle condizioni di Youssouf Fofana, che ha saltato la gara di campionato di ieri contro il Bologna per un problema alla pianta del piede: il centrocampista francese ha infatti svolto un lavoro individuale sul campo e dunque c’è ottimismo sul suo recupero per la finale di Coppa Italia di mercoledì sempre contro gli emiliani di Vincenzo Italiano.

Nessun problema invece per Fikayo Tomori che ieri è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo dopo un colpo alla testa: come Fofana, anche il difensore inglese ha lavorato individualmente sul campo e quindi non ci saranno problemi per la finale di Coppa Italia in programma tra pochi giorni allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna. Sergio Conceicao potrà fare affidamento su di loro.

Milan, ci sarà anche Tomori: il difensore torna come perno nelle retrovie?

È durata poco meno di un quarto d’ora la partita di Fikayo Tomori contro il Bologna. Il difensore del Milan è stato costretto a uscire dal campo al 14′ della gara, pochi minuti dopo aver ricevuto una botta in un contrasto con Dominguez; al suo posto è entrato Thiaw.

Il difensore ha impattato con il volto sul corpo di Dominguez, rimanendo stordito. Tomori è rimasto in campo per alcuni minuti, poi si è accasciato a terra; lo staff medico ha subito segnalato a Sergio Conceiçao di operare il cambio. Il centrale di difesa ex Chelsea sarà a disposizione del tecnico Sergio Conceicao in vista dei prossimi impegni per il Milan.