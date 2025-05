Nuovo allenatore Milan: un “pallino” di Tare è la scelta in panchina

Il nuovo Milan passa da Igli Tare e dalla sua scelta in panchina per il nuovo allenatore al posto di Conceicao.

Saranno giorni di annunci, quelli che arrivano al Milan. Prima verrà presentato il nuovo direttore sportivo, nel nome dell’ex Lazio, poi saranno logiche conseguenze quelle che arrivano su un lavoro per il progetto che ha già preso il suo “via”.

Nelle scelte di Igli Tare al Milan quella del nuovo allenatore. Zlatan e gli altri si affideranno alla conoscenza del ds albanese per arrivare a quelli che sono i risultati sportivi che, in questa stagione, non sono stati portati dalla società rossonera. Una rivoluzione che passa da un vecchio “pallino” proprio di Tare e che potrebbe figurare, come fanno sapere oggi, come nuovo tecnico per i rossoneri.

Milan, Tare sceglie il nuovo allenatore: si stringe il cerchio

Il Milan senza coppe ricorda un po’ il Napoli della passata stagione. Allegri e Conte rischiano di sfumare, ed è in Igli Tare che c’è fiducia al Milan, per il domani dei rossoneri. Senza i due allenatori, destinati probabilmente ad allenare altrove – Max potrebbe clamorosamente sostituire Conte che finirebbe alla Juventus -, ecco che il cerchio si stringe per il Milan.

Si era già parlato di Roberto Mancini come soluzione a Milano. Conosce l’ambiente e seppur da rivale interista fino a qualche anno fa, la sua sarebbe una scelta importante per i rossoneri, considerando il palmarès dell’ex CT dell’Italia. Ma il cerchio, appunto, sembra stringersi su altri nomi.

Un “pallino” di Tare, infatti, pare essere Thiago Motta. Rientra l’ex Juventus tra le possibili scelte del Milan, come nuovo allenatore per il 2026. Sullo sfondo anche altre alternative ma, per ora, la scelta potrebbe cadere su di lui.

Milan, Thiago Motta il primo nome: c’è anche l’alternativa

Il tecnico italo-brasiliano è a caccia di un riscatto e presto vorrà dimostrare che, i mancati risultati con la Juventus sono soltanto un passo falso di una carriera che sembrava poterlo vedere come uno tra i principali protagonisti della Serie A e del calcio europeo.

Una Serie A che vuole riconquistare, nella fiducia che potrebbe trovare nella scelta di Tare. Stesso Igli Tare che, conoscendo Sarri, potrebbe affidare a lui il progetto tecnico del club. Sullo sfondo occhio alla posizione anche di Gian Piero Gasperini che, non certo del suo domani all’Atalanta e non certo della Juventus come ipotesi futura – solo la Roma è una contendente al Milan per ora -, potrebbe finire in rossonero come nuovo allenatore a San Siro.