Nuovo bomber al Milan, è la volta buona: in prestito dall’Inghilterra

Il Milan e un nuovo bomber in prestito, si può fare: occasione per l’affare in prestito, tutti i dettagli

Sono stati molti i problemi manifestati dal Milan in questa stagione, come si è visto. Uno dei principali, la difficoltà di trovare un riferimento offensivo davvero affidabile. Al centro dell’attacco, si sono susseguiti diversi giocatori, senza trovare la necessaria continuità. Il che ha sicuramente inciso non poco.

Non è un caso che i migliori realizzatori stagionali siano stati Reijnders e Pulisic. L’arrivo di Gimenez, a gennaio, in sostituzione di Morata è stata una soluzione soltanto parziale. Il messicano ha fatto fatica a propria volta, anche se nel finale di annata ha provato a scuotersi, al netto dell’espulsione rimediata contro la Roma.

Dunque, nonostante l’investimento corposo compiuto sull’ex Feyenoord, non sorprende che il Milan pensi anche a un altro rinforzo di spessore per affiancarlo, pur senza le coppe europee il prossimo anno. Tra le possibilità a favore del Diavolo, potrebbe anche essercene una con un grande bomber in arrivo dalla Premier League.

Milan, riflettori puntati su Gabriel Jesus: l’Arsenal lo lascia andare

Un nome che torna nei radar del campionato italiano, quello di Gabriel Jesus, che è stato inseguito a lungo in passato da Inter e Juventus. E oggi potrebbe essere il profilo giusto per il Diavolo, con il club, a propria volta, come opportunità giusta per il suo rilancio.

Gravi infortuni, nelle ultime stagioni, ne hanno condizionato il rendimento, ma il suo valore è fuori discussione. Secondo ‘TBR Football’, l’Arsenal intenderebbe cederlo, in questo mercato estivo, volendo puntare ancora su Trossard e Martinelli come esterni e andando a caccia dell’acquisto di uno tra Gyokeres e Sesko. Ma non è da escludere che i ‘Gunners’ continuino a credere nel giocatore e aprano alla cessione in prestito, per ridiscutere il suo futuro l’anno prossimo. Eventualità che al Milan potrebbe fare comodo.

Milan, rivoluzione in attacco: Abraham e Jovic destinati all’addio

Il reparto d’attacco del Milan, come detto, sarà sottoposto a un certo restyling, visto il rendimento insoddisfacente di diversi elementi.

In particolare, per Abraham e Jovic, nonostante i due si siano dati da fare specie nella parte finale della stagione, il destino pare segnato. L’inglese tornerà alla Roma e non sarà riscattato, mentre per il serbo non dovrebbe esserci il rinnovo. Anche se questi discorsi potrebbero essere rinviati, nel suo caso, all’arrivo del nuovo allenatore, per capire se il giocatore possa fare al caso suo.