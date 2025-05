Occhio Milan, è sfida con la big di serie A: caccia al giovane talento

I rossoneri proveranno a prendere il giovane fenomeno ma sarà difficile data la concorrenza dell’altra squadra italiana.

I rossoneri hanno bisogno di strategie per programmare il prossimo calciomercato, prendere calciatori giovani può essere la chiave ma non quando questi si sono già affermati nel calcio europeo.

Si parla di trattative che devono far aizzare il valore del club in Via Aldo Rossi. Gente volenterosa di indossare la storica casacca rossonera anche in assenza di competizioni Europee. Il Diavolo vuole tentare di convincere Rayan Cherki e chiudere un colpaccio con il Lione.

Milan in pressing su Cherki, c’è anche l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Footmercato, Atalanta e Milan sono due dei due club più interessanti a Rayan Cherki, giovane talento del Lione e della nazionale francese. Con ben 10 assist è stato il miglior assistman della Ligue 1 e ha dimostrato il suo talento anche in Europa League.

Un calciatore del genere merita palcoscenici importanti e lui l’anno prossimo vuole giocare la Champions League, in un modo o in un altro. Il cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Su di lui ci sono anche big europee del calibro di Psg e Bayern.