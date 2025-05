Offerta ritirata, assist ad Allegri: il Milan lo prende subito

Uno dei principali desideri di mercato del Milan può realizzarsi, i rivali si tirano indietro: idea super per Allegri

Le incognite per il futuro, naturalmente, esistono e sono numerose, ma quanto meno il Milan può ripartire, adesso, da due certezze. Vale a dire, un direttore sportivo abile sul mercato e un allenatore esperto e carismatico. Il doppio arrivo di Tare e di Allegri, in rossonero, se non fornisce garanzie di successo quanto meno restituisce l’idea di una società che vuole appoggiarsi a figure solide, molto competenti nel loro lavoro, che sanno cosa serve per vincere o almeno per provarci seriamente.

Particolare entusiasmo si respira in queste ore a Milanello e dintorni e tra i tifosi, il ritorno di Allegri lo aspettavano in tanti, per poter coltivare ambizioni concrete. Larga parte dell’ambiente si affida al livornese, per ritrovare un Diavolo competitivo e in grado di puntare a traguardi di spessore.

Il prossimo anno, il Milan potrà concentrarsi sul solo campionato e vuole lanciare da subito la sfida alle rivali. Nei prossimi giorni, il mercato inizierà a prendere forma. Dei nomi circolano già, sebbene per adesso si dia priorità ai rinnovi di contratto sul tavolo. Tra le opportunità da sfruttare, una che riguarda un profilo che ad Allegri e a tutto il Milan potrebbe fare davvero comodo.

Javi Guerra, l’Atletico Madrid non affonda: occasione da sfruttare per il Diavolo

Dalla Spagna, arrivano segnali importanti per quanto concerne Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Un giocatore che per caratteristiche sarebbe ideale per la mediana.

Sul giovane spagnolo, era stato segnalato l’interesse dell’Atletico Madrid. Ma a quanto pare, secondo ‘Elgoldigital’, i ‘Colchoneros’ non intenderebbero presentare una offerta ufficiale, anche perché hanno investito molto a centrocampo nel recente passato. L’idea sarebbe rimandare all’anno prossimo, fidando che il giocatore rimanga a Valencia. Ma adesso il Milan può farsi avanti e mettere sul piatto un progetto importante.

Milan, Allegri ha le idee chiare: squadra solida da subito per puntare in alto

Del resto, è presto spiegato perché al Milan servirebbe un giocatore simile. Il filtro a centrocampo nella stagione appena trascorsa è mancato, spesso e volentieri, sbilanciando la squadra.

Allegri ha osservato con attenzione il Milan da lontano e ha le idee chiare su cosa serva, a suo avviso. Il tecnico ritiene che nella squadra ci sia il potenziale per vincere e che servano alcuni aggiustamenti, ma non un vero e proprio stravolgimento. Con rinforzi mirati, rendendo l’undici più solido e in grado di subire meno le iniziative avversarie, si può pensare in grande.