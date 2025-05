Olimpiadi a San Siro e Milan all’estero? C’è la conferma

A febbraio 2026 le Olimpiadi invernali saranno in scena in Italia e anche San Siro sarà occupato: dove giocherà il Milan?

In questi ultimi anni, si è parlato tanto dello stadio San Siro, stadio di proprietà del Comune di Milano e condiviso dai due club milanesi, ovvero Milan e Inter. L’oggetto principale delle varie discussioni è sempre stato uno, ovvero la possibilità di ricostruire buona parte dello stadio, in linea con quelli che sono i grandi palcoscenici europei, oppure buttarlo giù tutto e ricostruire uno stadio da capo. Ma il fascino di San Siro spesso ha fatto fare dei passi indietro, con Milan e Inter però che hanno valutato spesso l’idea di costruire uno stadio di proprietà in altre zone del capoluogo lombardo. Tanti i colloqui effettuati con il Comune, anche per prendere direttamente in gestione la struttura e l’area circostante.

San Siro verso la chiusura a febbraio 2026: dove giocherà il Milan?

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno le Olimpiadi invernali, note anche con il nome di Olimpiadi Milano-Cortina. Tra i luoghi utilizzati per questa bellissima manifestazione, una delle manifestazioni più vecchie della storia dello sport, c’è anche San Siro, luogo della cerimonia d’apertura. Dunque, Milan e Inter saranno impossibilitate a giocare presso le mura amiche, perciò bisogna trovare una nuova sistemazione.

Nelle scorse settimane, era emersa l’idea di portare Inter e Milan a giocare in Australia, ma il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in un’intervista rilasciata a Panorama, ha concretizzato l’idea di portare le due squadre milanesi a giocare all’estero, in particolare negli Stati Uniti:

Ci sono dei passaggi formali da superare come chiedere l’autorizzazione alla Uefa, ma ci piacerebbe farlo. Poi abbiamo un’occasione da sfruttare, San Siro per un mese sarà chiuso perché dovrà essere preparato per l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 10 gennaio all’8 febbraio l’impianto non sarà disponibile per le partite di Inter e Milan. Potrebbe essere l’occasione per far giocare all’estero Inter e Milan.

Simonelli dunque non esclude il fatto che la Serie A possa essere spostata di qualche settimana negli USA, soprattutto per quanto concerne i due club di Milano. Ovviamente poi anche altre squadre dovranno raggiungere le rispettive rivali, ma può essere un’opportunità di far riscoprire il calcio italiano anche all’estero. Certo, non sarà facile a livello organizzativo, con anche le coppe di mezzo, ma una soluzione dovrà essere trovata.