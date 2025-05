Pazza idea Milan per la panchina: l’ex Inter diventa il nuovo allenatore

C’è anche l’ex Inter tra i principali candidati per la panchina del Milan. Il club rossonero sta seriamente pensando di nominarlo nuovo allenatore.

È finalmente archiviata una stagione che per il Milan ha davvero avuto poco di positivo. Senza troppe esagerazione quella appena conclusa si può considerare una delle peggiori annate del ventunesimo secolo da parte del club rossonero. In estate è attesa una profonda rivoluzione che ovviamente interesserà anche la panchina.

La società è da tempo alla ricerca di un successore di Sergio Conceicao, ma adesso serve accelerare. Settimana dopo settimana, infatti, la lista dei candidati diventa sempre più scarna. Il Milan ha fretta di chiarire il suo futuro in panchina. L’ultima ipotesi riguarda persino un ex allenatore dell’Inter. Le sue quotazioni stanno aumentando sempre di più.

Pochi tecnici liberi: l’ultima idea del Milan è Roberto Mancini

Proprio come l’anno scorso il rischio concreto è che il Milan si debba accontentare virando su un piano B. Gli allenatore liberi sono ormai pochi ed è per questo motivo che secondo la Gazzetta dello Sport si sta facendo spazio la candidatura di Roberto Mancini.

Dopo le esperienze portoghesi di quest’anno, ora il Milan ha come priorità quella di puntare su un tecnico di esperienza che conosca molto bene il campionato italiano. E tra le piste maggiormente percorribili c’è proprio quella che porta all’ex CT della Nazionale.

Dopo l’avventura – decisamente poco esaltante – in Arabia Saudita, per Mancini potrebbero riaprirsi nuovamente le porte di Milano. Stavolta però dall’altra sponda del Naviglio. L’altro profilo preso in considerazione dalla società è poi quello di Thiago Motta, la cui recente esperienza fallimentare alla Juventus non è però dimenticata.

Milan, occhio a non restare a bocca asciutta: quanti nomi scartati

In questi mesi i nomi accostati al Milan per la panchina sono stati molti. Per nessuno si è però affondato e adesso il rischio è di restare a bocca asciutta, di nuovo. Il preferito delle ultime settimane era Vincenzo Italiano, che sembra ormai deciso a restare a Bologna. Poi c’è stato – e c’è ancora – il forte interesse per Max Allegri, con il Napoli che sembra però in netto vantaggio. Praticamente impossibile anche la pista che porta a Gian Piero Gasperini, pronto a rinnovare con l’Atalanta.

Insomma, la sensazione è che si possa ripetere ciò che già si è visto la scorsa estate. Tanti profili presi in considerazione per poi, con l’acqua alla gola, accontentarsi di Paulo Fonseca. Il Milan ha pagato carissimo le scelte sbagliate dello scorso anno e sarebbe inammissibile rifarle nuovamente.