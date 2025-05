Pioli ritorna in Serie A, ma niente Roma: l’annuncio di Sky

Il futuro di Stefano Pioli sarà di nuovo in Serie A, ma non alla Roma secondo quando annunciato da Sky Sport.

La Roma sta facendo tutto ciò che non è riuscito a fare il Milan, almeno stando a ciò che si vede in campionato a differenza del trofeo vinto dai rossoneri in Supercoppa e che può portare al doppio trionfo in caso di successo in Coppa Italia. E come per i rossoneri, per il 2026, è tempo di programmazione in giallorosso.

Una programmazione che vedrà sì, l’addio di Claudio Ranieri a fine stagione e sperano i giallorossi con approdo in Champions League, ma non puntando sull’ex rossonero, Stefano Pioli. Stesso allenatore di Parma che non se la sta passando proprio benissimo all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, finito al centro delle critiche e con separazione a fine stagione ormai quasi scontata. Il futuro di Pioli sarà infatti altrove e magari proprio da rivale del Milan per il 2026.

Pioli non allenerà la Roma: l’annuncio di Sky

A riportare la notizia sul futuro di Stefano Pioli è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, che ha fatto conoscere ciò che riguarda la Roma per il suo domani.

Non andrà verso Pioli la scelta di Ghisolfi, sotto consiglio di Claudio Ranieri che punterà su altro per “l’affidamento” della sua panchina, che tanto lo sta vedendo brillare per quelli che sono i risultati straordinari che ha messo in fila, da quando è arrivato. La risalita della Roma sta servendo al club capitolino per sondare il terreno sul prossimo allenatore in Capitale, che non sarà nel nome di Pioli.

Il tecnico ex rossonero è “scartato” dalle idee di Florent Ghisolfi, che proverà a prendere uno tra Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. Altrimenti, in ogni caso, andrà su nomi diversi. Il ritorno in Serie A di Pioli ci sarà, di fronte all’esonero dall’Al-Nassr, ma vedendolo altrove e da rivale dei rossoneri per il piazzamento della prossima stagione, se non per la lotta al titolo che si augurano i tifosi del Milan per il 2025/2026.

Dove allenerà Pioli: doppia ipotesi italiana

C’è una doppia ipotesi italiana per Stefano Pioli, ex Milan che non tornerà in rossonero in ogni caso. Senza neppure la possibilità di tornare in Capitale e questa volta per allenare la Roma, rivale della sua ex Lazio, ci sono solo due piste per l’allenatore che ha trionfato nel diciannovesimo Scudetto rossonero.

Soltanto la Juventus, in caso di esonero per Tudor, oppure in un club ai vertici comunque della Serie A. Un’altra squadra che si separa possibilmente dal suo allenatore, è infatti l’Atalanta. L’allenatore di Grugliasco, Gian Piero Gasperini, ha annunciato l’addio senza rinnovo. Da capire però se è alla fine di questa stagione oppure se alla fine del 2026 che saluterà la Dea. Pioli, per l’Atalanta, è comunque un’opzione.