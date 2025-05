Probabili formazioni Milan-Monza: le scelte di Conceicao

Milan-Monza è la sfida tra due delle squadre più deludenti della Serie A: in un clima che si preannuncia di contestazione dal lato rossonero, le probabili formazioni

Il Milan, fuori da tutte le coppe europee e con l’unico obiettivo di chiudere a testa alta una stagione definita fallimentare dal CEO Furlani, sfida stasera il Monza. Una gara tra le due più deluse del torneo, con i brianzoli in Serie B al termine di una stagione da dimenticare ed i rossoneri che dopo il secondo posto della scorsa stagione ora rischiano di chiudere addirittura in nona posizione.

Insomma, una gara dove non c’è nulla in gioco se non la possibilità di chiudere il campionato con tre punti in più. In realtà il Milan avrebbe la possibilità di chiudere almeno in ottava posizione, il che significa evitare i primi turni di Coppa Italia da disputare nel mese di agosto.

Sarà senza dubbio l’ultima sulla panchina rossonera per Sergio Conceiçao, con il nuovo tecnico che sarà annunciato nelle prossime settimane. Spetterà ad Igli Tare, il nuovo ds, scegliere l’allenatore che darà il via alla rifondazione di concerto con la dirigenza di via Aldo Rossi.

Milan-Monza, Leao ancora in panchina: le scelte dei tecnici

In un San Siro che si preannuncia furioso con contestazione annunciata dai tifosi nei confronti di tutti i protagonisti, dalla dirigenza in primis al tecnico fino ai calciatori, ecco le ultime scelte in campionato degli allenatori.

In casa Milan confermato il 3-4-2-1 mostrato nelle ultime uscite con Musah e Jimenez esterni a tutta fascia anche se Bartesaghi si gioca una chance di partire dal 1′. Panchina iniziale, invece, per Camarda ed Abraham, con Jovic che dovrebbe partire dal 1′. A completare il tridente offensivo, intoccabile Pulisic, nuova chance da titolare per Joao Felix, con Rafa Leao inizialmente in panchina.

Nesta, invece, ripropone il 3-5-2 con Caprari e Keita Baldé in attacco. Birindelli e Kyriakopoulos esterni a tutta fascia con Akpa Akpro, Bianco e Zeroli in mediana. Possibile che dal 1′ giochi Pizzignacco e non Turati.

Milan-Monza, le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta.