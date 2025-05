“Può andare a ‘Uomini e Donne'”: Milan, stilettata assurda rivolta a Furlani

La stagione del diavolo è terminata e ora c’è da programmare la prossima. Nel frattempo continuano ad arrivare commenti e critiche per un campionato da dimenticare. Quella di un ex calciatore diretta all’AD rossonero è clamorosa.

La stagione dei rossoneri si è finalmente conclusa. Una stagione partita male e terminata peggio, tra cambi di allenatore, rivoluzioni di mercato e una confusione in dirigenza mai vista per una società di questo calibro. Ora c’è da archiviare quanto successo, ma cercando di fare tesoro dei tanti, troppi errori commessi nell’ultimo anno.

Intanto è arrivata l’ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, un primo passo per riorganizzare l’assetto societario e cercare di mettere ordine all’interno della dirigenza. Ancora da annunciare, invece, il nuovo allenatore, un rebus ancora irrisolto da quello che traspare all’esterno.

Furlani deciso: “Rabbia e rammarico. Da domani si riparte”

Giorgio Furlani, amministratore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima dell’ultima gara di campionato, la partita casalinga contro il Monza: “Tra i tifosi c’è grande rabbia e rammarico, sentimenti che abbiamo anche noi – ha dichiarato l’ad rossonero, con la società che ha dovuto gestire un’accesa contestazione proprio ai piedi della sede del club – Oggi si chiude la stagione, da domani ricominceremo subito in vista della prossima“.

Sulla stagione negativa e sugli errori commessi invece: “Non ci può essere una ragione sola, siamo ben lontani dalle nostre aspettative. Da domani si riparte, ci sono diverse cose da sistemare perché la prossima non potrà essere come questa“. Idee apparentemente chiare, per una società che dovrà inevitabilmente risalire dopo aver deluso terribilmente le attese di tutto l’ambiente.

Cassano a “Viva el Futbol”: “Furlani trovi un altro modo per diventare famoso”

Intervenuto durante la trasmissione Viva el Football sul canale Twitch, Antonio Cassano ha parlato del Milan soffermandosi in particolare proprio sull’amministratore delegato Giorgio Furlani: “L’impressione che ho è che Furlani se ne sbatte. Il Milan è la seconda squadra più prestigiosa al mondo dopo il Real, non si scherza qui – ha dichiarato deciso l’ex calciatore tra le altre di Inter, Milan e Roma.

Poi, rincarando la dose: “Bisogna essere intelligenti e furbi da capire quando non si è capaci di fare qualcosa. Se vuoi diventare famoso, c’è sempre ‘Uomini e donne‘”. Un commento sicuramente non felicissimo da parte del barese, ma allo stesso tempo forte e che rende l’idea di che aria si respiri attorno al Milan in questo momento. Staremo a vedere se e come questa ripartenza ci sarà. Intanto, attendiamo di conoscere la nuova guida tecnica.