Reijnders addio, la notizia che spaventa i tifosi: c’è un aggiornamento

Reijnders potrebbe presto salutare il Milan: c’è un aggiornamento che spaventa i tifosi.

Due estati fa il Milan decideva di privarsi di Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. La scelta non fu ben accolta dalla tifoseria, che reagì con forte delusione.

A calmare parzialmente gli animi fu il modo in cui il club investì quel tesoretto, rinforzando diversi reparti della rosa. All’epoca, i rossoneri arrivavano da una semifinale di Champions League e da una nuova qualificazione alla massima competizione europea.

Reijnders ai saluti: il City fa sul serio

Oggi, la situazione rischia di ripetersi, ma in un contesto ancora più delicato. Al centro delle attenzioni c’è Tijjani Reijnders, centrocampista tra i pochi a salvarsi in una stagione deludente. L’olandese, arrivato in estate quasi in punta di piedi, ha saputo conquistarsi spazio e consensi grazie a rendimento e personalità, tanto da attirare l’interesse di diverse big europee.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club che sembra fare sul serio è il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a presentare un’offerta molto concreta: sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro. L’intenzione sarebbe quella di chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale per Club, con l’idea di portare Reijnders subito in Inghilterra.

Una nuova cessione eccellente, però, potrebbe avere un impatto ancora più pesante rispetto a quella di Tonali. Il Milan, oggi ottavo in classifica e lontano dalle coppe europee, rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori in un momento in cui la fiducia dell’ambiente è ai minimi storici. Vendere Reijnders, anche a fronte di una cifra importante, potrebbe trasformare il malumore dei tifosi in aperta contestazione.

Tuttosport oggi titola: “Reijnders, il City insiste. Rischio di un Tonali-bis”, con un sottotitolo chiaro: “Gli inglesi pronti a sferrare l’attacco prima del Mondiale per Club: sul piatto 70 milioni”.