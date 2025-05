“Rimanga qui chi lo vuole davvero”: Gabbia, messaggio da vero leader

Il difensore centrale del Milan Matteo Gabbia ha parlato delle possibili partenze in casa rossonera, lanciando un chiaro messaggio.

Matteo Gabbia è cresciuto nelle giovanili del Milan ed è uno dei pochi della squadra ad aver la maglietta rossonera quasi stampata addosso: difensore centrale classe 1999, Gabbia nell’estate del 2023 passa in prestito al Villareal, prestito che viene interrotto anticipatamente dal club rossonero durante la sessione invernale di mercato di quella stagione, a causa anche dell’emergenza in difesa. Di lì a poco, Gabbia trova più continuità con la maglia del Milan, così come in questa stagione, dove viene utilizzato molto sia da Fonseca che da Conceicao. Suo il gol che ieri sera ha aperto le danze nell’ultima gara di campionato, tra le mura “amiche” di San Siro.

Milan, Gabbia vero leader: il messaggio ai suoi compagni

Il Milan ieri sera ha ottenuto una vittoria contro il Monza, vittoria dal sapore amaro considerato il clima teso che c’era allo stadio, con la Curva Sud che ha contestato la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Dopo il triplice fischio, San Siro si è unito in un rumore assordante di fischi, con la squadra che è rientrata dritta negli spogliatoi.

Per molti calciatori del Milan, quella di ieri sera è stata la loro ultima partita con la maglia rossonera, perchè in estate ci sarà una mini rivoluzione anche a livello di squadra. Gabbia, uno dei migliori del match, ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset in merito alle possibili partenze:

Questa voglia di fuga non l’ho vista in nessun giocatore, tutti si sono messi a disposizione fino alla fine anche nelle difficoltà. Penso sia giusto che rimanga qui chi davvero vuole rimanere. Non ho visto nessuno che vuole andare via ma comunque è importante che chi rimane qua dia l’anima e non abbia altro in testa, ma solo il Milan, si concentri a fare il meglio possibile in campo e a Milanello ogni settimana.

Solo la sessione estiva di mercato potrà decretare chi rimane o parte, ma Gabbia ha già lanciato un messaggio chiaro ai proprio compagni e a quelli futuri: chi gioca al Milan, deve avere in testa solo questa cosa.