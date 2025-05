Rinnovo col Bologna per Italiano: il Milan punta su un cuore rossonero

Vincenzo Italiano è la primissima scelta del Milan, per il futuro in panchina e con direttore sportivo Igli Tare.

Il progetto tecnico che sta nascendo in rossonero, seppur senza coppe, è uno di quei progetti a lungo termine, ma che potrebbe rivedere il Milan fare ciò che è riuscito al Napoli: puntare forte, sin da subito.

Dopo il decimo posto e la metà classifica senza coppe, il Napoli è con un piede e mezzo sullo Scudetto nel giorno di vigilia di Napoli-Cagliari e con il primo anno già ai vertici della lotta Scudetto, dopo la debacle simile a quella vissuta da Fonseca e Conceicao in questa stagione. Dopo Milan-Monza sarà chiarito ciò che succederà in rossonero, anche fronte allenatore perché, il prescelto Italiano pare intenzionato a mettere nero su bianco un accordo per il rinnovo che lo confermerà sulla panchina dei bolognesi.

Milan, niente Italiano: si opta per il piano B

Il Milan deve valutare chi scegliere, tra gli allenatori liberi. Nel corso di questo periodo, ma a dire il vero già quando fu scelto Conceicao al posto di Fonseca a fine dicembre, sono venuti fuori tre nomi in particolare.

Il principale allenatore accostato ai rossoneri è Massimiliano Allegri, allenatore che tornerebbe al Milan dopo la sua esperienza vissuta quando il club rossonero riuscì a mettere le mani sullo Scudetto, prima del dominio della Juventus che sarà oltretutto sua, dopo Conte. Poi ci sono anche Mancini e Sarri come opzioni. Ma occhio a quello che è il nome a sorpresa, oltre Patrick Vieira.

Dal Genoa in Serie B, fino all’arrivo in Serie A e poi all’esonero, Alberto Gilardino aveva mostrato cose buonissime da giovane allenatore che aveva risollevato un club che in Serie B pareva essere in una situazione simile a quella della Sampdoria e che poi, macinando vittorie e punti, è salita in Serie A godendosi l’esperienza che vive oggi, anche grazie all’ex centravanti del Milan. Alberto Gilardino, come opzione secondaria ma comunque possibile, è tra i candidati a sorpresa per la panchina del Milan qualora dovessero saltare gli altri citati.

Panchina Milan: opzione a sorpresa per un grande ex

Solo una suggestione, è chiaro, ma non si esclude come piano B tra gli allenatori italiani liberi. Nella lista dei nomi che fa TMW sugli allenatori a disposizione per la Serie A e di riflesso anche per il Milan, figura sicuramente il nome di Alberto Gilardino.

Oltre ai soliti noti, che sono tra i più accreditati per la panchina del Milan nel 2026, c’è anche Alberto Gilardino. L’allenatore ha vissuto in rossonero un’esperienza durata tre anni, in 132 presenze trovate con 44 gol e 16 assist. Trovando, oltretutto la bellezza di una Champions League vinta, una Supercoppa Europea e pure un Mondiale per Club. Insomma, non proprio uno degli “ultimi arrivati”.