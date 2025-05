Rinnovo Maignan, c’è la conferma: l’ha detto in diretta

Maignan parla del rinnovo alla vigilia di Milan-Bologna: tutte le parole.

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il capitano del Milan Mike Maignan è stato intervistato da SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni.

“È una partita molto importante per le due squadre e sappiamo che sarà diversa dall’ultima sfida: sarà difficile, dobbiamo essere concentrati e dare tutto per poter vincere questo titolo”.

L’annuncio di Mike Maignan sul rinnovo

“Io a calciare un rigore? Non conosciamo la storia della partita di domani, ma dobbiamo essere pronti per tutti gli episodi. Non c’è niente da evitare se vogliamo vincere”.

“Rinnovo? Il mio punto di vista oggi è solo per la partita di domani. Arriverà il momento dove tutti possiamo parlare di questa situazione, ma oggi preferisco parlare di domani”.

“Con un trofeo in più la vita è più bella, sicuro”.