Ritorno di fiamma dalla Premier, un fattore lo indirizza verso il Milan: primo regalo di Tare

Ufficializzato il nuovo Ds, è tempo finalmente di iniziare a pensare al mercato. Manca ancora l’allenatore, è vero, ma intanto l’ex Lazio ha già le idee abbastanza chiare.

La stagione del Milan è ormai terminata e, molto probabile, qualche milanista opterebbe anche per un bel “finalmente”. Poche, pochissime gioie e tantissime delusioni. Una stagione iniziata male, proseguita malissimo e terminata ancora peggio, nonostante l’impegno della società a gennaio nel cercare di rimediare agli errori della prima parte.

Da Fonseca a Conceicao, passando per l’illusione di Madrid e anche quella dei derby, dalle eliminazioni nelle coppe ad un cammino in campionato da squadra di metà classifica. Insomma, tempo ormai di tirare le somme, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che è finalmente arrivato e può iniziare a programmare la prossima stagione. Quella della rinascita, o meglio della ripartenza, come dichiarato anche dallo stesso Furlani nel presentare l’ex Lazio.

Come si muoverà il Milan sul mercato

Furlani ha già dichiarato pubblicamente che non sarà necessario fare sacrifici e che la cessione di un big avverrà solo nel caso in cui sia il giocatore stesso a voler essere ceduto. Questo nonostante il Milan non giocherà alcuna coppa europea e nonostante il grosso introito che verrà meno, di conseguenza, nel prossimo anno.

Il fattore economico non è però l’unico di cui tener conto in questa programmazione. Anche semplicemente da un punto di vista di costruzione della rosa, bisognerà fare delle riflessioni. Giocare meno partite e appena una volta a settimana implica una gestione diversa della rosa e ovviamente un numero inferiore di calciatori. Vedremo dunque come agirà la società in questo senso.

Milan, ipotesi Chiesa: contatto con l’agente

Nel frattempo Tare, come detto, è stato ufficializzato e, anche se la società è ancora alla ricerca dell’allenatore, l’ex Lazio ha iniziato a muoversi e a fare qualche nome. Come riportato da calciomercato.it, il nome di Federico Chiesa stuzzica i dirigenti di Aldo Rossi , attaccante esterno ora in forza al Liverpool. In Premier l’ex Juve non ha mai convinto, complici forse anche i suoi soliti problemi fisici, e questa estate sarà sicuramente ceduto.

Chiesa può essere un ottimo colpo per prendere un potenziale campione ma a prezzo di saldo. Diversi club si sono interessati, in primis turchi e arabi, ma ora anche il Milan ci sta facendo un pensierino. Inoltre va aggiunto che i rapporti tra la società e l’agente del calciatore Fali Ramadani sono davvero ottimi. Nel caso quindi di un interessamento reale, questo potrebbe ovviamente facilitare e di molto un’eventuale trattativa, sia con i Reds che con Chiesa stesso.