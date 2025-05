Rivoluzione Conceicao per Milan Monza: le scelte ufficiali su Theo Hernandez e Camarda

Ci sarà un clima rovente in quel di San Siro con le proteste in casa Milan che proseguiranno e i tifosi sono letteralmente infuriati.

Questa sera andrà in scena l’ultima sfida stagionale del Milan di Sergio Conceicao, una gara contro il Monza del grande ex Alessandro Nesta e club retrocesso già in serie B. Sarà una sfida inutile ai fini della classifica, un derby lombardo tra due squadre in evidenti difficoltà e che hanno fallito praticamente tutti gli obiettivi stagionali.

Un’annata da dimenticare per i colori rossoneri e lo dimostra anche il fatto che questa sera la tifoseria resterà in contestazione per alcuni minuti prima di salutare in anticipo la partita. Una gara che potrebbe essere l’ultima per diversi giocatori del Milan e anche per Conceicao che – non in panchina – saluterà comunque al termine di questa stagione.

Milan Monza, le scelte ufficiali nel match

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha attuato alcuni cambi per l’ultima gara stagionale e sono arrivate novità sia in porta che in attacco dove è arrivata la decisione su Camarda. Quella odierna poi potrebbe essere l’ultima sfida con la maglia rossonera di Tijani Reijnders, sempre più vicino al Manchester City di Pep Guardiola, ecco le scelte del tecnico:

MILAN: Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Bartesaghi, Loftus Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Joao Felix, Jovic.. All. Conceicao.

Tanti cambi e l’obiettivo di finire la stagione in maniera più dignitosa dopo un’annata piuttosto deludente dove la sola vittoria della Supercoppa italiana non è bastata a soddisfare le giuste aspettative di tifosi e addetti ai lavori.