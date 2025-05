Rivoluzione Milan: non solo Reijnders, un altro big verso l’addio!

Dopo Tijjani Reijnders, un altro top player del Milan si appresta a dire addio alla piazza rossonera.

È tempo di rivoluzione per il Diavolo, i passi falsi sono finiti e non più ammissibili se ti chiami Milan. Dopo una stagione fallimentare, adesso il margine d’errore deve essere ridotto al minimo per cercare quantomeno di riportare il sereno nell’ambiente. Per riuscire nell’intento, la dirigenza dovrà riacquisire credibilità e dovrà farlo agendo con cura sul mercato. La rifondazione avrà inizio con Tare, scelto come nuovo direttore sportivo. Il ds ex Lazio è pronto a cambiare pelle al Milan, mettendo alla porta diversi giocatori. Tra i sacrificabili non ci sarebbe solo Tijjani Reijnders, corteggiato in modo spietato dal Manchester City, ma anche Rafael Leao.

Il numero 10 del Milan fa le valigie? Quante big su Leao

Non solo Tijjani Reijnders, il Milan in vista della prossima finestra di mercato potrebbe dire addio anche a Rafael Leao. Diversamente dal centrocampista olandese, il numero 10 rossonero si è reso autore di una stagione negativa. L’attaccante portoghese, tuttora il più pagato della rosa (7 milioni a stagione), ha realizzato 12 gol e 13 assist in 50 presenze. Nonostante l’annata decisamente no, il calciatore classe 1999 sarebbe comunque finito al centro dei progetti futuri di alcuni top club.

Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, Rafael Leao sarebbe in cima alla lista degli obiettivi di mercato dell’Arsenal. I Gunners, di fatto, avrebbero già avuto modo di sondare il terreno con l’attaccante portoghese. Il direttore sportivo dei londinesi, Andrea Berta, avrebbe avuto un contatto telefonico con il numero 10 rossonero. Nel corso della chiamata, il club di Londra avrebbe rimarcato il forte interesse, esternando la volontà di portarlo in Premier League.

Tuttavia, l’Arsenal non sarebbe l’unico club ad aver preso informazioni su Rafael Leao. L’attaccante ex Lille avrebbe suscitato anche la fantasia di club del calibro di Bayern Monaco e Atletico Madrid. Proprio l’agente di Leao, Jorge Mendes, avrebbe degli ottimi rapporti con il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl. Il calciatore rossonero ha un contratto fino al 2028, accordo in cui è inclusa una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il Milan, però, sarebbe disposta ad aprire alla trattativa qualora arrivasse un’offerta da 100 milioni.