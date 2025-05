Roma-Milan, tegola Conceicao: quante assenze per i rossoneri

Il Milan affronterà la Roma con tantissimi assenti, il big match di San Siro potrebbe portare praticamente alla fine della stagione del club di Via Aldo Rossi.

I rossoneri affrontano la Roma dopo che i giallorossi hanno maturato la prima sconfitta in campionato del 2025. Il club capitolino vuole ancora credere al sogno Champions League e dovrebbe farlo anche il Milan.

Il Diavolo è reduce dalla delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, dovrà però rimboccarsi le maniche per tentare l’impresa di arrivare tra le prime quattro. La situazione si complica perché al momento 4 sono solo gli infortuni dei rossoneri.

Quanti infortuni per il Milan, Conceicao in difficoltà in vista della Roma

Il Milan affronterà la Roma nel peggior modo possibile. Nello spogliatoio deve ancora materializzarsi la delusione per la finale persa e manca davvero poco al termine del campionato per accrescere le possibilità del quarto posto. Specialmente con queste assenze.

Sia Theo che Walker, oltre a Bondo e Chukweze, salteranno il big match contro la Roma di Claudio Ranieri. Conceicao molto probabilmente schiererà Musah come terzino destro e Jimenez a sinistra, una formazione più che rimaneggiata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il terzino francese rimarrà a Milano per una forte contusione subita alla coscia, mentre il difensore centrale arrivato dal City sarà assente a causa di uno stato febbrile.