Salta l’approdo nella capitale: lo prende il Milan

Un affare mancato si tramuta in una ghiotta opportunità per il Milan, acquisto di spessore possibile per il Diavolo

Devono iniziare da subito le grandi manovre del Milan, in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha l’obbligo di iniziare a programmare nel modo più opportuno il futuro, per riscattare l’attuale annata, costellata di delusioni e conclusa in maniera ingloriosa, con l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno.

Il fallimento del Diavolo è stato fragoroso e senza attenuanti, la risposta dovrà essere di alto livello per riproporsi nel modo in cui tutto l’ambiente si auspica. Il clima, sicuramente, non è dei migliori e adesso la società è attesa a mosse importanti. Sciolto il nodo ds con l’arrivo di Tare, che verrà ufficializzato a breve, si passerà quindi alla ricerca dell’allenatore e a delineare le strategie sul calciomercato. La squadra sarà verosimilmente rivoluzionata, cercando di mantenerne la competitività.

Al momento siamo ancora soltanto ai rumours, ma sono tanti i giocatori accostati al Milan e altrettanti quelli su cui i rossoneri potrebbero puntare. L’assenza delle coppe europee è un colpo economico e di appeal non indifferente, ma il club continua a rivestire una certa attrattiva e c’è la possibilità di mettere a segno discreti affari. Come uno che potrebbe essere propiziato da un mancato trasferimento e da un effetto a catena.

Vanderson, il Tottenham si tira indietro: il Milan ne approfitta

Il Tottenham, fresco vincitore dell’Europa League, sarà una delle squadre più attive in entrata, di sicuro, per presentarsi ai nastri di partenza della Champions con una squadra rafforzata. Ma per i londinesi, pare allontanarsi il colpo Vanderson sulla fascia.

Il giocatore del Monaco è seguito da tempo, ma secondo ‘Football Insider’, in Inghilterra, senza la cessione di Pedro Porro è difficile che gli Spurs possano affondare. Il che potrebbe dare al Milan la possibilità di avanzare sull’esterno, il cui cartellino costerebbe a quanto risulta intorno ai 30 milioni di euro.

Milan, serve un calciomercato di livello: la protesta dei tifosi è un chiaro segnale

E’ solo una delle tante possibili trattative che potrebbero riguardare il Milan da vicino prossimamente. Di sicuro, i tifosi si attendono un cambio di rotta radicale.

La popolarità della dirigenza è ai minimi storici e non è un caso che l’annata si chiuderà con una protesta di ampio impatto nei confronti delle scelte societarie, per far capire il proprio dissenso e la richiesta di un futuro differente. Il Milan dovrà tenerne conto ed essere convincente, nelle prossime scelte, per non creare una frattura ancora più netta con i suoi affezionati.