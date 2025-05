Scambio Milan-Bologna: un sacrificio per Orsolini

Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: occhio anche a uno scambio di mercato per Orsolini in estate

La sfida in programma domani sera tra Milan e Bologna metterà in palio la vittoria della Coppa Italia, ma rappresenterà anche l’occasione per intavolare discorsi di mercato tra le due società.

Domani sera Milan e Bologna si affronteranno per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Venerdì a San Siro i rossoneri si sono imposti per 3-1 nella partita valevole per la 36esima giornata di campionato, tenendo accesa la speranza per la corsa al quarto posto in classifica e – dunque – alla qualificazione in Champions League. Domani sera, invece, le formazioni allenate da Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano si affronteranno sul manto erboso dello stadio Olimpico di Roma dove in palio ci sarà la Coppa Italia.

Un trofeo ambito da entrambe le formazioni, soprattutto quella felsinea che punta ad alzare nuovamente il trofeo tricolore 51 anni dopo l’ultima volta, arrivando a quota tre nella sua storia. Il Milan, invece, spera di aggiudicarsi il titolo per chiudere in crescendo una stagione finora salvata solo dalla vittoria della Supercoppa Italiana arrivata a gennaio in quel di Riyad. Ma la partita tra Milan e Bologna potrà rappresentare anche l’occasione per intavolare discorsi di mercato tra le due società.

Calciomercato Milan, scambio col Bologna per Orsolini

È ormai noto da tempo l’interesse del Milan per Riccardo Orsolini, tra i leader tecnici e non solo del Bologna di Vincenzo Italiano. L’esterno offensivo classe ’97, tra i protagonisti annunciati della finale di Coppa Italia, in questa stagione ha realizzato quindici gol e quattro assist in trentasette partite giocate, confermando di essere maturato ulteriormente sotto il profilo tattico e non solo. Ha una valutazione di mercato di oltre 20 milioni di euro.

A gennaio il Milan aveva provato a portarlo in rossonero offrendo 18 milioni di euro più il prestito di Okafor per ingaggiarlo, ma la società felsinea declinò come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

Ma occhio a un altro possibile tentativo del Milan. In estate i rossoneri potrebbero infatti tentare la carta dello scambio con Samuel Chukwueze, pari ruolo di Orsolini e giocatore che da tempo piace al Bologna. In inverno, infatti, i rossoblu avevano sondato il terreno per un eventuale prestito. Ora le parti potrebbero ragionare su uno scambio, anche se i 4 milioni di euro a stagione percepiti dal nigeriano potrebbero rappresentare un problema per gli emiliani.