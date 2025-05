Scippo nella Capitale: il Milan adesso può prenderlo subito

Colpaccio possibile dalla Lazio per il Milan, il flop dei biancocelesti riapre tutto all’improvviso

Nell’ultima giornata di campionato, il Milan ha tristemente osservato da spettatore cosa accadeva sugli altri campi, non avendo più obiettivi e non potendo, già dalla settimana precedente, potendo ambire a nulla, essendo già stato escluso aritmeticamente dalla corsa all’Europa. Una ultima grande delusione, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Finale di torneo davvero malinconico per il Diavolo. Che però, in qualche modo, può trovare comunque motivi per sorridere, almeno in parte.

Un’altra esclusa eccellente dalle competizioni europee del prossimo anno, a sorpresa, è la Lazio, rimasta fuori da tutto in maniera rocambolesca dopo gli ultimi 90 minuti. Addirittura, i biancocelesti, al via delle partite, potevano persino coltivare ancora qualche speranza per l’accesso in Champions. Invece, i risultati scaturiti hanno addirittura portato la squadra di Baroni a scivolare al settimo posto. Fatale, la sconfitta contro il Lecce all’Olimpico per 1-0, nonostante tutto il secondo tempo giocato in superiorità numerica, con la contemporanea vittoria della Fiorentina a Udine che ha portato i viola a strappare il pass per la Conference League.

Un verdetto pesante e inatteso che può avere ripercussioni importanti sul calciomercato. Per il Milan, si presenta una occasione da sfruttare il prima possibile.

Lazio senza Europa, Isaksen via: il Milan si fionda su di lui

Senza coppe europee, i biancocelesti potrebbero essere costretti a cedere alcuni dei loro pezzi pregiati. Il pensiero corre subito a Isaksen, uno dei migliori dell’annata, talento cristallino ma che era già stato individuato come sacrificabile, a fronte di offerte importanti.

In questa situazione, il danese può partire, per una cifra intorno ai 25 milioni. L’interesse del Milan è di vecchia data, il giocatore in passato avrebbe già potuto vestire la maglia rossonera. Adesso, l’occasione si presenta come quanto mai ghiotta. E’ il caso di affrettarsi, per evitare che si scateni un’asta.

Milan, Tare pianifica la ‘spesa’ in casa Lazio: tutti i nomi sul tavolo

Isaksen non è l’unico giocatore che potrebbe interessare al Milan dai capitolini. Occhio all’arrivo di Tare come ds, che potrebbe mettere nel mirino diversi giocatori della sua ex squadra.

I nomi che potrebbero interessare sono quelli di Rovella, Guendouzi, Dia. I due centrocampisti, per motivi diversi, hanno un profilo compatibile con le principali carenze del Diavolo in quel reparto. L’attaccante, potrebbe essere un interessante complemento a Gimenez nella slot di numero nove.