Sconforto e polemiche a San Siro: Theo Hernandez e Leao fuori nella loro ultima sfida?

Vittoria nell’ultimo match dell’anno per il Milan di Sergio Conceicao che chiude con i tre punti contro il Monza già retrocesso.

Una sfida inutile ai fini della classifica e il Milan chiude la stagione 2024/2025 con una vittoria in un ambiente surreale. I rossoneri battono il Monza grazie alle reti di Gabbia e Joao Felix con il portoghese che nonostante ciò è stato sostituito tra i fischi con i tifosi che lo hanno salutato cosi in malo modo.

Come per Joao finisce l’avventura anche per Sergio Conceicao che lascerà cosi il club rossonero e nei prossimi giorni arriveranno nuovi rumors sul tecnico che siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Un’annata che – comunque vada – sarà sicuramente senza coppe.

Polemiche per la decisione di Conceicao in Milan Monza

Il Milan ha vinto con il risultato di 2 a 0 ma in casa rossonera non c’è alcuna possibilità di essere felici. Un ambiente scarico e negli ultimi minuti è esplosa una nuova polemica attorno al tecnico rossonero Sergio Conceicao. Il portoghese ha lasciato per 90 minuti in panchina Theo Hernandez e Rafael Leao, due uomini chiave del club rossonero.

Una decisione sorprendente e sui social in questi minuti in tanti si stanno chiedendo il reale motivo di tutto ciò, specialmente visto che sono due uomini molto richiesti sul mercato e per loro poteva essere la loro ultima sfida a San Siro. E ora c’è il rischio che vi sia stato un triste saluto per due giocatori molto importanti nella storia recente del club.