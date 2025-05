Serie A: grave infortunio, lunghi i tempi di recupero

Brutte notizie per quanto riguarda una squadra. Il problema fisico si è rivelato molto più grave del previsto e i tempi di recupero non sono brevi

Siamo entrati nella volata finale della stagione e fermarsi per un problema fisico in questo periodo può costare molto caro. Nelle ultime settimane molte squadre stanno facendo i conti con diversi infortuni e le notizie non sono mai positivi. Gli esami hanno evidenziato un guaio non sicuramente di poco conto e il rischio è che per lui la stagione possa essere terminata qui.

Un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni. Ma la notizia non è assolutamente positiva. Una tegola che rischia di complicare il finale della stagione. Per il momento la società ha deciso di non sbilanciarsi sui tempi di recupero da questo infortunio e attendere ancora un po’ l’evoluzione della situazione. Vedremo se alla fine ci potrà essere un miglioramento oppure lo rivedremo solamente in un prossimo futuro.

Serie A, ancora un infortunio, stagione finita?

Siamo nella fase finale della stagione in cui ogni punto vale il doppio. Per questo motivo gli allenatori sperano di poter giocare con tutta la rosa al completo. Ma dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie e per un calciatore la stagione rischia di essere terminata qui.

Andrea Cambiaso è uscito anzitempo da Bologna-Juventus per un infortunio. Gli esami, come evidenziato dallo stesso club, hanno confermato che si è trattato di una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Per l’esterno una settimana di stop e poi esami ripetuti per stabilire meglio i tempi di recupero. Il rischio è quello di una stagione finita per lui e sicuramente questa non è una buona notizia per i bianconeri. La Vecchia Signora è in piena corsa per il quarto posto e questo problema potrebbe condizionare la corsa.

Il Milan assiste alla finestra in questa corsa. Sono nove i punti di distacco dalla Juventus e con una vittoria diventerebbero sei a tre giornate dalla fine. La possibilità di fare il sorpasso c’è e per questo motivo l’infortunio di Cambiaso potrebbe consentire ai rossoneri di avere un piccolo vantaggio. Naturalmente il giudice supremo sarà il campo e la Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Resta da capire se il guaio fisico dell’esterno potrà davvero condizionare la rincorsa ad un posto in Europa oppure no.