Sgarbo alla Juve e gioia Milan: via libera per Chiesa

Il Milan esulta, Chiesa ora è più vicino: la mossa di mercato che contribuisce al ritorno in Italia dell’attaccante e spiazza la Juventus

Dopo aver toccato il fondo, si può solo risalire. Per lo meno, è quello che sperano i tifosi del Milan, dopo la disastrosa stagione che si è appena conclusa. E’ evidente, però, che per il Diavolo, dopo i tanti errori commessi, ci sarà tanto da lavorare, eccome, per tornare a rivedere le proverbiali stelle.

Un lavoro che dovrà essere importante, certosino e senza commettere errori, o quanto meno limitarli il più possibile, dopo la sequela di decisioni sbagliate prese negli ultimi dodici mesi. Per questo motivo, il Milan si è affidato a Tare, come direttore sportivo, e progetta una ricostruzione di ampio respiro. La squadra dovrà essere rafforzata per tornare a essere davvero competitiva e ci sono diversi nomi già sul taccuino del dirigente. Come Federico Chiesa, mai sparito veramente dai radar.

Il ritorno del classe 1997 nel nostro campionato potrebbe rappresentare un primo punto di svolta, coniugando la sua voglia di riscatto e quella dell’ambiente rossonero nella sua interezza. In questo senso, dall’Inghilterra arrivano buone notizie: Chiesa ora è più vicino che mai.

Liverpool avanti tutta su Akliouche: Chiesa ora può andare via

Al Liverpool, il giocatore ha trovato poco spazio e ancor meno potrebbe trovarne nella prossima stagione. Specie considerando che il suo club si sta già impegnando a sua volta in campagna acquisti. Avanzando per Akliouche, ad esempio.

Secondo ‘Caught Offside’, Oltremanica, il Liverpool punta con decisione il talento del Monaco. Tra l’altro, un obiettivo della Juventus e del Milan stesso, che dunque si prepara a sfumare. Ma per i rossoneri il lato positivo è che a queste condizioni Chiesa chiederà la cessione e sarà probabilmente accontentato. Il Milan è pronto ad approfittarne.

Milan, Chiesa può essere il primo grande colpo: che regalo ad Allegri

Si tratterebbe, indubbiamente, di un primo innesto di grande spessore, una scommessa ma con elevate possibilità di successo.

Certamente Allegri gradirebbe, appena arrivato, un giocatore del genere, e potrebbe lavorare su di lui per renderlo la nuova arma in più del Diavolo. Situazione che può presentare tanti vantaggi, anche dal punto di vista economico, dato che il Liverpool sarebbe aperto a un prestito per non perdere definitivamente il giocatore, nel quale, nonostante tutto, crede ancora.