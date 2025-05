Skriniar tradisce l’Inter: firmerà come rivale per lo Scudetto

Presto si consumerà il ritorno in Serie A per Milan Skriniar, ma ad una sola condizione: una big per lo slovacco.

Non rinuncerà al suo ingaggio o comunque sarà per una cifra simile che vivrà la sua esperienza in Italia, dopo il passato all’Inter.

Lo riportano da TMW dove spiegano, attraverso le parole dell’agente di Milan Skriniar, i possibili scenari futuri che riguardano la scelta di puntare su di lui per l’obiettivo Scudetto. Perché chi prenderà Skriniar è sicuramente una big, considerando le cifre del suo ingaggio. Nessuno oltre le più blasonate squadre in Italia potrà permettersi un affare del genere che comunque, considerando il suo cartellino low cost, sarà un’occasione di calciomercato importante.

Calciomercato: Skriniar tradisce l’Inter, tornerà in Serie A

La sua esperienza in Turchia è finita, tornerà in Ligue 1 col Paris Saint-Germain, ma non per restare. Perché ventuno partite con la maglia del Fenerbahce, non vedranno seguito, dopo l’esperienza in prestito.

Nella prossima stagione sarà altrove che giocherà Milan Skriniar, con lo slovacco pronto a sentirsi di nuovo importante, così come gli è successo in Turchia. Ma questa volta in uno dei campionati che, stando a quanto si è visto nel testa a testa Scudetto, ma non solo considerando ancora tutti gli altri verdetti da decidere, risulta essere uno dei più impegnativi e belli al mondo.

Potrebbe tornare in Serie A per giocare in una delle piazze che, nella prossima stagione, proverà a mettersi in corsa per lo Scudetto, da rivale dell’Inter. Napoli, Juventus e anche Milan sono le più accreditate per il colpo. Ma soltanto una la spunterà.

Skriniar dipende dall’allenatore: con chi può firmare in Italia

Dipende dall’allenatore, anche, il futuro di Skriniar in Italia. Qualora dovesse andare alla Juventus, occhio all’opzione che vede la possibilità del “tradimento” di Skriniar con approdo in bianconero. Altrimenti, massima attenzione anche al Napoli. Perché non è così scontato l’addio di Conte.

Ciò che pare certo è che Skriniar possa davvero tornare in Italia e in coda, per un progetto senza coppe in Italia e con alte ambizioni, nella nuova gestione con Igli Tare, può finirci anche il Milan. La sua ex Lazio pure proverà a fare un tentativo, ma non per i 6-7 milioni di ingaggio almeno che chiederà Skriniar. Salutando il PSG, cercherà una squadra che possa dargli la possibilità di tornare a competere, ma sentendosi importante. E quale destinazione migliore del Milan, in questo momento di “rivoluzione”, per tornare ai massimi livelli che lo avevano visto come uno dei migliori difensori del campionato italiano.