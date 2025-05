Sorpresa Pioli in Serie A: allenerà in Champions League – Sky

Stefano Pioli può arrivare in Serie A, anche se non alla Lazio, per lo scenario che si è aperto sull’ex Milan.

L’allenatore dell’Al-Nassr ed ex rossonero pare essere arrivato al capolinea della sua esperienza in Arabia Saudita e tra gli allenatori che arrivano in Serie A, per la stagione 2025/2026, è tra i più probabili per un grande approdo in panchina.

Con Conte che resta al Napoli e col Milan che ha scelto Allegri, tra le big d’Italia figurano diversi nomi per le panchine e, tra queste, c’è quello di Stefano Pioli. L’allenatore italiano, tra gli ultimi a vincere uno Scudetto in Italia, c’è la possibilità di allenare di nuovo uno tra i migliori club del campionato e in Champions League.

Stefano Pioli in Serie A e in Champions: la notizia sull’ex Milan

Stando a quanto riferiscono da Sky Sport, l’effetto domino per le panchine in Serie A, sta portando al ritorno di Stefano Pioli in Italia.

Un ritorno non scontato e non banale, dopo i rumors che lo hanno visto accostato alla Juventus. Con la permanenza di Conte al Napoli, pare esserci anche quella di Igor Tudor alla Juventus, perché il club bianconero non andrà verso altre soluzioni dopo la notizia su Conte. E perciò, l’arrivo di Pioli in Serie A, potrebbe riguardare un’altra squadra.

In questo momento, in pole per l’Atalanta, risulta esserci proprio l’ex Milan, Stefano Pioli. L’allenatore di Parma, dovesse scegliere infatti di tornare in Italia, lo farà soltanto per un club di punta. E tra questi, ci sono sia l’Atalanta, appunto, che la Lazio che pure andrebbe a caccia di un nuovo allenatore dopo Baroni. Ma la scelta, in quel caso, sarebbe senza coppe.

Pioli in Serie A: c’è anche un’alternativa

C’è anche un’alternativa, rivelata dalla stessa emittente satellitare in merito al domani di Stefano Pioli. L’allenatore ex rossonero, per il ritorno in Serie A approdando all’Atalanta, potrebbe dover “competere” con Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano è tra “gli eredi di Gasperini” e verrebbe individuato agli orobici proprio come allenatore adatto a sostituire Gasperini dopo il suo decennio circa vissuto all’Atalanta. Ma in pole c’è appunto Pioli, allenatore che rispecchierebbe quello che i Percassi cercano, per dare modo all’Atalanta di migliorare addirittura lo score ottenuto da Gasperini, mettendo in piedi quello che è un progetto vincente e che Pioli potrebbe vivere, da “esperto” per quanto fatto al Milan, ai vertici del calcio italiano.