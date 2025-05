Svilar erede di Maignan: maxi scambio proposto alla Roma

Il portiere dei giallorossi può sostituire Maignan, ormai vicino all’addio: ecco come il Milan prova a realizzare l’affare

Il Milan si prepara ad accogliere il ritorno di Allegri, la svolta delle ultime ore ha generato esiti positivi per la panchina rossonera. Il grande ex può sedere di nuovo in panchina dopo ben 11 anni e oltre dall’addio, secondo molti nell’ambiente potrebbe essere il nome giusto per propiziare la risalita del Diavolo dopo la disastrosa stagione appena conclusa. Ma va considerato come il livornese potrebbe trovarsi davanti una squadra molto diversa rispetto a quella attuale.

C’è più di qualche big in bilico, infatti, e si prospetta una rivoluzione quasi epocale. Aumentano, infatti, in maniera sempre più consistente i rumours per l’addio di Maignan. Secondo ‘Repubblica’, infatti, il portiere francese sarebbe rimasto molto deluso dallo stallo delle trattative per il rinnovo e a questo punto intenderebbe respingere al mittente tutte le successive offerte, per liberarsi a parametro zero il prossimo anno. Ovviamente, il Milan non può permetterselo ed ecco perché l’estremo difensore sarebbe di fatto già sul mercato.

Per sostituirlo, il Milan sogna Svilar, che in stagione, con la Roma, ha mostrato di aver fatto il salto di qualità a portiere top. Per portarlo via dalla Capitale, occorrerà però una operazione assai dispendiosa. Che il Diavolo può cercare di ammortizzare con un maxi scambio da proporre ai giallorossi.

Milan, Jovic e non solo per mettere le mani su Svilar: il piano di Tare

Tra i due club, ci sono ancora in atto i discorsi per Saelemakers, il cui cartellino potrebbe essere inserito nell’affare. Ma a questo, il Milan potrebbe affiancare quello di Jovic.

Con il belga e il serbo, se la Roma accettasse, di potrebbe più o meno dimezzare il costo di Svilar. Se la richiesta di partenza cash della Roma sarebbe ormai prossima ai 70 milioni di euro, in questo senso la cifra da corrispondere potrebbe scendere intorno ai 35-40 milioni. Tare potrebbe provarci, per mettere a segno un colpo che non faccia avvertire troppo la mancanza del portiere che per diversi anni è stato un fattore nel Milan.

Milan-Roma, l’asse non è finito: anche Baldanzi sul piatto

Che i dialoghi con la Roma siano numerosi e potenzialmente proficui, è testimoniato anche dall’incontro avuto in sede dal Milan con il ds capitolino Ghisolfi.

I rumours parlano di diversi giocatori di cui si è parlato, in un asse tra Milano e la Capitale. I rossoneri avrebbero interesse anche per Baldanzi, da capire a questo punto quali fronti saranno effettivamente realizzabili e quali no. In ogni caso, adesso Tare deve già provare ad accelerare, in vista di una rifondazione assai consistente.