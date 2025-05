Svolta rinnovo per Theo Hernandez: la decisione prima della finale

Milan e Theo Hernandez, il futuro prende una direzione ben precisa: le ultime sul terzino

Complessivamente, per il Milan, è stata una stagione assai dura, con un rendimento che è stato lontano da quello che ci si aspettava. La classifica in campionato e il percorso in Europa, soprattutto, restituiscono in pieno il senso di una squadra che è stata molto al di sotto della propria asticella ipotetica. Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso, sicuramente Theo Hernandez, che si è allontanato clamorosamente dai suoi standard.

Pochi picchi e molti bassi, per il terzino francese, nettamente alla stagione peggiore delle sei vissute a Milano. Aveva abituato, Hernandez, a ben altro, in termini di contributo qualitativo e offensivo ma anche di continuità e intensità delle prestazioni. Mentre quest’anno in moltissime occasioni ha accusato cali di tensione evidenti, che sono costati assai cari.

Ha inciso un rendimento complessivo della squadra che non ha aiutato di certo, ma anche la vicenda di un rinnovo di contratto che si è fatto in salita. E tutto questo, ovviamente, ha alimentato dubbi e perplessità sulla sua permanenza in rossonero. Il rinnovo però adesso torna a farsi possibile.

Milan, Theo Hernandez adesso vuole restare: grazie al cambio modulo e non solo

Ci sono diversi motivi che hanno cambiato nuovamente gli scenari attorno all’ex Real Madrid. Innanzitutto, una collocazione in campo ritrovata con il passaggio al 3-4-3.

La nuova svolta tattica voluta da Sergio Conceicao ha sicuramente restituito un po’ di brillantezza in più al francese, esaltandone le migliori qualità, come a Udine. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, poi, la priorità di Theo è sempre stata di rimanere a Milano. Nel capoluogo lombardo si trova benissimo e non vorrebbe certo andare via. Ecco perché i dialoghi per il rinnovo di contratto tornano concreti.

Milan, Theo Hernandez e le pretendenti che si defilano: gli scenari di mercato

C’è anche un altro fattore che può incidere, sempre secondo l’edizione odierna della ‘Rosea’ in edicola. Dopo la stagione in corso, le pretendenti per Theo Hernandez si sono un po’ raffreddate.

Se fino all’anno scorso investire su Theo Hernandez era ritenuta una buona idea da molti top club, adesso non si registrerebbero poi così tanti entusiasmi per lui. Anche perché Real Madrid e Bayern Monaco, candidate principali, starebbero cambiando obiettivi. Anche il Milan, poi, potrebbe decidersi per trovare un punto di incontro per il rinnovo di Theo, nella consapevolezza che non sarebbe facile trovare uno come lui.