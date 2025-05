Tare rivoluziona il Milan: l’ex Lazio cambia tutto!

L’ex giocatore e dirigente dei biancocelesti presto sarà il nuovo direttore sportivo del diavolo. Con lui in società cambieranno diverse dinamiche interne.

Il Milan è pronto a ripartire. Sabato sera la sfida al Monza in quel di San Siro, per concludere finalmente questo campionato, poi testa alla programmazione e alla stagione che verrà. I rossoneri non avranno nemmeno le coppe europee da disputare. Un fattore negativo da un punto di vista economico, ma che può rappresentare una spinta in più in campionato (basta vedere il Napoli di quest’anno).

La rosa è da rivedere, anche se potrebbero bastare 3 innesti. Ma prima bisogna trovare l’accordo per il nuovo direttore sportivo e anche per il nuovo tecnico che siederà in panchina al posto di Conceicao. Sulla questione allenatore si hanno ancora soltanto indizi per il momento, sul Ds invece qualche indiscrezione in più è arrivata e tutto sembra portare a Igli Tare, ex dirigente Lazio.

News Milan: ecco come cambia l’organigramma con l’arrivo di Tare

L’arrivo dell’ex Lazio come direttore sportivo cambia sicuramente le carte in tavola per quanto riguarda la struttura societaria. Bisognerà finalmente fare chiarezza sull’organigramma e con dei ruoli interni ben definiti. Una cosa che al Milan è un po’ mancata quest’anno.

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto un po’ il punto su come la società dovrebbe riorganizzarsi con l’arrivo dell’albanese. Moncada dovrebbe operare come responsabile scouting, Ibrahimovic resterà un riferimento della proprietà e Furlani sarà invece l’uomo chiave per le trattative, con l’ultima parole sulle scelte.