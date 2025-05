Thiaw-Milan, addio o permanenza: il futuro del tedesco dipende da una sola persona

Il futuro al Milan di Malick Thiaw è uno dei temi più caldi in casa rossonera. Il destino del difensore tedesco sembra dipendere da una persona ben precisa.

Sarà un’estate di cambiamenti per il Milan. Le tante delusioni nel corso dell’attuale stagione, spingeranno il club rossonero a fare delle scelte importanti. Nella prossima stagione l’asticella si dovrà obbligatoriamente alzare e per farlo sarà necessario anche investire sul mercato.

Chiaro, però, che per poter accogliere nuovi acquisti sarà necessario far spazio in rosa. In queste settimane uno dei rossoneri di cui più si è chiacchierato è senza dubbio Malick Thiaw. Il futuro in rossonero del centrale tedesco è tutt’altro che chiaro.

Thiaw chiamato a scegliere: cercare il riscatto o salutare in estate

Come riportato dall’esperto di mercato Luca Bianchin, il futuro di Thiaw dipende da lui stesso. Il tedesco è relegato in panchina per far spazio a Matteo Gabbia. In estate la scelta sarà tutta sua: restare in rossonero per provare a riprendersi il posto da titolare o dire addio per cercare fortuna altrove.

Sul giocatore è forte l’interesse di club tedeschi, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen su tutti, ma anche di alcuni club inglesi.

Dunque tutto dipenderà dalla volontà di Thiw. Il suo futuro al Milan è nelle sue stessi mani. Ha lui la scelta su cosa fare.